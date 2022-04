2000 Menschen folgen dem Kreuzweg

Zwei Jahre lang musste die Kreuztracht in Delbrück coronabedingt pausieren. In diesem Jahr konnte die Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist am Karfreitag wieder an die gut 350 Jahre alte Tradition anknüpfen.

Kreuztracht in Delbrück: Pfarrer Bernd Haase ruft zum Gedenken an die Opfer des Krieges in der Ukraine auf

Mit dabei war erneut ein anonymer Jesus-Darsteller, der das schwere Holzkreuz auf dem Weg von der Pfarrkirche zur Kreuzkapelle an der jeweiligen Stationenandacht mit sieben Fußfällen vorbeitrug. Nach Schätzung der Polizei folgten etwa 2000 Gläubige der Kreuztracht. Die Predigt an der Kreuzkapelle hielt mit Pater Martin Löwenstein aus Bonn traditionell ein Mitglied des Jesuitenordens.

Vom Kirchplatz aus nahm die Kreuztracht, von Kräften der Feuerwehr, Polizei und DRK abgesichert, ihren Weg durch die Thülecke, die Oststraße sowie die Ostenländer Straße hinauf bis zur Kreuzkapelle.

An der Kreuzkapelle hielt in diesem Jahr der Jesuitenpater Martin Löwenstein die Predigt. Foto: Axel Langer

Im Erzbistum Paderborn war die Kreuztracht in Form einer Prozession zu sieben Kirchen der Stadt eingeführt worden, nach Art der römischen Pilgerkirchen durch die Jesuiten. Zudem findet die Kreuztracht mit sieben Fußfällen statt, wie sie durch Jesuiten begründet worden war. Auch aus diesem Grund hält bis zum heutigen Tag ein Mitglied des Jesuitenordens die Predigt. Den Jesus und Simon von Zyrene verkörperten außerdem erneut zwei anonyme Darsteller.

Tradition reicht bis 1671 zurück

Die Tradition der Kreuztracht geht auf das Jahr 1671 zurück. Damals war das Heilige Kreuz von Delbrück auf Geheiß des Fürstbischofs Ferdinand von Fürstenberg geöffnet worden, und es fand sich ein Partikel des Heiligen Kreuzes aus Jerusalem darin. Die Reliquie hatte Philipp von Hoerde aus Boke von einer Wallfahrt ins Heilige Land um 1496 mit ins Delbrücker Land gebracht und den Holzsplitter der Kirche in Delbrück geschenkt. Nach dem Fund soll es Wunderheilungen gegeben haben. So nahm die Kreuzverehrung in Delbrück ihren Anfang.

Welche Freude die Teilnahme Pater Löwenstein bereitete, war ihm durchaus anzumerken. „Es bewegt mich sehr, heute an erstmals an der Kreuztracht in Delbrück teilzunehmen“, sagte er. Und er machte sich Gedanken. „Hatte Jesus beim Kreuzweg einen Moment der Ruhe? Was ging ihm dabei durch den Kopf? Auch wenn dies nicht direkt gesagt wird, so dürfen wir uns doch fragen, wie geht es mir, wenn ich getrieben bin?“, so Löwenstein.

Vertrauen das zentrale Thema der Predigt

Jesus sei zudem ein Mensch wie wir gewesen, der Angst und Schmerzen empfunden habe. „Er lebt uns Menschen vor, zu vertrauen. Gott trägt ihn“, sagte Löwenstein und machte somit den Begriff Vertrauen zu einem zentralen Thema in seiner Predigt. Vertrauen sei stärker als die Angst vor dem Tod, sprach Löwenstein von einem Glaubensschatz, der hier gehoben worden sei. Diese Glaubenserfahrung sei für ihn etwas so Besonderes, um in der Folge an die Fülle der Gegenwart Gottes anzuknüpfen.

Ein abschließendes Gebet sprach Pfarrer Bernd Haase im Gedenken an die Opfer des Krieges in der Ukraine. Er bat um Frieden für eine Welt voller Krieg. „Schenke den Herrschenden Kraft, um die kriegerische Gewalt zu beenden“, sagte Haase.