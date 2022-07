35 Jahre Volkstanzkreis im Heimatverein Delbrück

„Alle Delbrücker Gruppen wie auch unsere Spanische Gäste werden im Laufe des Abends ihr Können zeigen“, begrüßte Lara Brundiers vom Jugendvolkstanzkreis die Gäste.

Glückwünsche überbrachten der stellvertretende Landrat Jörg Schlüter, Bürgermeister Werner Peitz sowie der Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer. „35 Jahre sind eine lange Zeit, wenn man bedenkt, dass in dieser Zeit die Mauer gefallen ist, die EU Realität wurde, ein Deutscher zum Papst gewählt wurde und Deutschland Fußballweltmeister wurde“, blickte Jörg Schlüter in die Geschichte zurück. Für den stellvertretenden Landrat ist die Freude am Volkstanz auch mit der Freude an internationaler Begegnung verbunden.

Als Brückenbauer von Mensch zu Mensch und sympathische Botschafter bezeichnete Bürgermeister Werner Peitz die Volkstänzer. „Wir sind in der Welt aufeinander angewiesen und wollen gemeinsam in Frieden leben“, so Peitz. Auch der Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer unterstrich die Bedeutung von internationalen Begegnungen: „Die regelmäßige Kontaktpflege verhindert aggressive Handlungen.“