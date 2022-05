350 Feuerwehrkräfte beim Leistungsnachweis in Delbrück-Lippling

„Eine Reihe von Einsatzkräften ist direkt vom Aufräumen in Paderborn oder Altenbeken zum Leistungsnachweis hier nach Lippling gekommen. Da kann man nur den Hut vor der Motivation und der Einsatzbereitschaft ziehen!“, unterstrich Kreisbrandmeister Elmar Keuter beim Leistungsnachweis der Feuerwehren rund um die Dorfhalle in Lippling.

Keuter hatte allen Feuerwehren nach dem verheerenden Tornado in Paderborn Ersatztermine für die Teilnahme angeboten, doch die Feuerwehrkräfte rückten fast alle wie geplant an. 44 Gruppen mit gut 350 Einsatzkräften kamen über den ganzen Tag verteilt nach Lippling und stellten sich den Aufgaben. Auch der gastgebende Löschzug Lipp­ling startete mit drei Gruppen.

„Wir haben in Sande am Leistungsnachweis teilgenommen und sind dabei auf den Geschmack gekommen, selber mal die Veranstaltung auf die Beine zu stellen“, freute sich der stellvertretende Lipplinger Löschzugführer Christian Austenfeld über die große Resonanz. Ursprünglich war der Leistungsnachweis in Lipp­ling für das Jahr 2020 geplant, doch durch Corona musste auch diese Veranstaltung aufgeschoben werden.

„Für uns ist das eine willkommene Gelegenheit uns der Öffentlichkeit zu präsentieren, die Kameradschaft zu pflegen und auch schon mal ein paar Ideen für unser 100-jähriges Jubiläum des Löschzuges im Jahr 2026 zu sammeln“, so Christian Austenfeld. Großes Lob für die gelungene Ausrichtung gab es für den Löschzug von Kreisbrandmeister Keuter.

Der Aufbau eines Löschangriffes sowie die Wasserentnahmen aus einem Unterflurhydranten stellte die feuerwehrtechnische Aufgabe beim Leistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Paderborn in Lipp­ling dar. Hier stellen sich Mitglieder der Löschgruppe Henglarn den strengen Augen der Schiedsrichter und bauen den simulierten Löschangriff mit zwei C-Rohren und einem B-Rohr auf.Axel Langer Foto: Axel Langer

Insgesamt nahmen 25 Schiedsrichter aus allen Feuerwehren unter der Leitung von Oberschiedsrichter Matthias Abt die Prüfungen ab. Für das Bestehen des Leistungsnachweises dürfen die einzelnen Gruppen maximal 15 Fehlerpunkte sammeln. Neben einer theoretischen Prüfung galt es, drei praktische Aufgaben für die mit jeweils maximal neun Feuerwehrleuten angetretenen Gruppen zu absolvieren. Der Aufbau eines Löschangriffs mit zwei C- Rohren und einem B-Rohr war Teil der Prüfung. Dabei musste an einem Hydranten ein Standrohr gesetzt werden und die Wasserversorgung aufgebaut werden. „Dabei achten wir auf die richtige Ausführung, die korrekten Kommandos sowie natürlich auch auf die Zeit“, erläuterte Schiedsrichter Bernhard Horst am Rande.

An einer zweiten Station stand die Herz-Lungen-Wiederbelebung im Fokus. „Alle Feuerwehrleute sollten sich in der Bedienung eines Defibrillators zurechtfinden und so im Falle eines Falles das behandlungsfreie Intervall verkürzen. So kann effektiv Leben gerettet werden“, begründete Elmar Keuter diese Aufgabe. An einer dritten Station wurden Knoten und Stiche abgefragt.

Ziel des Leistungsnachweises, der bis 2009 zentral an der Kreisfeuerwehrzen­trale in Ahden abgenommen wurde und seitdem an wechselnden Ort stattfindet, ist es, die Schnelligkeit im Einsatzfall zu steigern und verschiedene Gerätschaften sicher zu handhaben. Auch die Zusammenarbeit im Team wird geschult und gefördert.