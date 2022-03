So viel Hilfe macht Helfer sprachlos – Transport geht am Freitag in die Ukraine

Tonnenweise Hilfsgüter wurden am Samstag den ganzen Tag über auf dem Gelände der Delbrücker Feuerwehr von zahllosen Menschen angeliefert. Dutzende Feuerwehrleute und Privatpersonen sortierten die Hilfsgüter und machten sie transportfertig. Am Ende des Tages waren 45 Paletten zusammengekommen.

„Wir hatten auf die großzügige Spendenbereitschaft der Menschen im Delbrücker Land gehofft, aber dass dann an einem Tag solche Mengen zusammengekommen sind, ist einfach großartig. Allen Spendern und Helfern vor Ort kann man einfach nur danke sagen“, waren sich Johannes Grothoff und Henry Kosche einig.

„Schon vor zehn Uhr hatte sich eine lange Schlange gebildet“, sagt Andreas Vollmer, der den Menschen den Weg zur Sammelstelle wies. So beispielsweise Nicole Teget­hoff aus Westenholz. Als sie von dem Spendenaufruf hörte, hat sie kurzentschlossen zum Handy gegriffen und die Nachbarn informiert, dass sie am Samstag Hilfsgüter zum Feuerwehrgerätehaus bringen. In kürzester Zeit waren Lebensmittel, wärmende Bettdecken und Wintermäntel, Pullover oder Feuerzeuge und Kerzen gepackt.

Zahl der Fahrzeuge aufgestockt

Auch aus Ostenland berichtet Ehrenoberst Franz Büser, dass in der Straße eine Gitterbox aufgestellt wurde und diese ruckzuck voll war. „Die Menschen haben teils kartonweise Konserven, Nudeln oder Zwieback und Shampoo gekauft, extra für die Sammlung. Das ist klasse“, sagt Initiatorin Karina Biskup.

„Wir haben die Zahl der Fahrzeuge bereits aufgestockt, sonst würden wir diese unglaublichen Mengen gar nicht bewältigt bekommen“, sagt der Leiter der Delbrücker Feuerwehr, Johannes Grothoff. Aktuell ist geplant, am frühen Freitagmorgen mit vier Feuerwehrfahrzeugen, drei Bullis und Sprintern mit Anhängern, einem Giga-Liner sowie einem Wohnmobil in Richtung Przemysl zu fahren. Ziel ist ein Bahnhof in der Nähe der polnischen Partnerstadt Paderborns. Über familiäre Kontakte von Initiatorin Marlena Wroblewska konnte eine polnische Spedition hier Eisenbahnwagons buchen, die dann mit den Hilfsgütern aus Delbrück gefüllt werden. „Der Zug fährt etwa alle vier Stunden nach Lwiw in der Ukraine und wird die Hilfsgüter dorthin bringen, wo sie verteilt werden“, erläutert Henry Kosche vom Delbrücker Marktkauf den Plan der Hilfsaktion.

Feldbetten im Feuerwehrfahrzeug

Eines der Feuerwehrfahrzeuge wird mit Feldbetten beladen und soll so als Schlafmöglichkeit für die gut 25 Konvoibegleiter dienen, darunter auch zwei Übersetzer. „Wir wollen möglichst eigenständig vor Ort agieren können. Daher auch der Plan, ein Wohnmobil mitzunehmen“, erläutert Grothoff.

Außerdem sind inzwischen fast 25.000 Euro Spendengelder auf dem Konto des DRK (DE67 4725 1740 0000 0111 14) eingegangen. „Da die Stadt Delbrück die Fahrtkosten für die Feuerwehrfahrzeuge übernimmt und auch die Kosten für die anderen Fahrzeuge erfreulicherweise gedeckt sind, konnten wir Schmerzmittel, Verbandsmaterial und andere Medikamente einkaufen“, sagt Grothoff. Zudem haben die ersten Hilfstransporte aus dem Kreis Paderborn ergeben, dass in den Auffanglagern in Przemysl dringend Insulin benötigt wird. „Auch dies werden wir besorgen und dafür einen Kühlanhänger mitnehmen“, sagt Henry Kosche.

Kleiderspenden wurden direkt an das DRK weitergeleitet, das am kommenden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 14 bis 18 Uhr seine Kleiderkammer für die Annahme von guten, gebrauchten Kleidern öffnet. Wenn die Kleiderspenden sortiert sind, wird das DRK einen weiteren Hilfstransport organisieren.

Ukrainische Flüchtlinge in Przemyśl, der polnischen Partnerstadt Paderborns nahe der Grenze 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Ein Kind sucht sich im Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs Stofftiere am Bahnsteig aus. Das Kind ist zuvor mit dem Zug aus Kiew angekommen. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Nonne geht an schwer bewaffneten Polizeikräften im Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs vorbei. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Ein polnischer Grenzschützer reicht im Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs einem Kind ein Stofftier. Das Kind ist zuvor mit dem Zug aus Kiew angekommen. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Zahlreiche Menschen steigen am Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs aus dem Zug aus Kiew. Hier kommen täglich Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Rollstühle und Kinderwagen werden im Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs an das Gleis gebracht, wo ein Zug mit Geflüchteten aus Kiew erwartet wird. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl:: Geflüchtete stehen vor einem Bus für die Fahrt nach Braunschweig und Hannover vor dem Bahnhof von Przemyśl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze. Die Geflüchteten sind zuvor mit dem Zug aus der Ukraine hier angekommen. Die Diakonie Hannover hat vier Busse organisiert, die mit den Menschen nach Braunschweig fahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa 2.3.2022, Polen, Przemyśl: Luftaufnahme des provisorischen Lagers für ukrainische Flüchtlinge in Przemyśl nahe der Grenze. Foto: Lassi Lapintie/Lehtikuva/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Geflüchtete werden vor einem Bus für die Fahrt nach Braunschweig und Hannover vor dem Bahnhof von Przemyśl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze registriert. Die Geflüchteten sind zuvor mit dem Zug aus der Ukraine hier angekommen. Die Diakonie Hannover hat vier Busse organisiert, die mit den Menschen nach Braunschweig fahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Geflüchtete stehen für die Registrierung für eine Busfahrt nach Braunschweig und Hannover mit ihrem Pass am Bahnhof von Przemyśl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze. Die Geflüchteten sind zuvor mit dem Zug aus der Ukraine hier angekommen. Die Diakonie Hannover hat vier Busse organisiert, die mit den Menschen nach Braunschweig fahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Geflüchtete stehen für die Registrierung für eine Busfahrt nach Braunschweig und Hannover am Bahnhof von Przemysl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze. Die Geflüchteten sind zuvor mit dem Zug aus der Ukraine hier angekommen. Die Diakonie Hannover hat vier Busse organisiert, die mit den Menschen nach Braunschweig fahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Menschen, die aus der Ukraine fliehen, geben am Bahnhof in Przemysl ihre Pässe ab, als sie sich für einen Bus registrieren lassen, der sie nach Deutschland bringen soll. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 03.03.2022, Polen, Przemyśl: Eine Frau benutzt ihr Mobiltelefon, nachdem sie am Bahnhof in Przemyśl in einen Bus gestiegen ist, der Flüchtlinge nach Deutschland bringen soll. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Frau, die aus der Ukraine flieht, besteigt am Bahnhof in Przemyśl einen Bus, der Flüchtlinge nach Deutschland bringen wird. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Frau gibt Annweisungen, während Menschen am Bahnhof in Przemyśl darauf warten, sich für einen Bus zu registrieren, der sie nach Deutschland bringen wird. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Menschen, die aus der Ukraine fliehen, lassen sich am Bahnhof in Przemyśl für einen Bus registrieren, der sie nach Deutschland bringen soll. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 2.3.2022, Polen, Przemyśl: Ein Mann aus der Ukraine wartet am Bahnhof von Przemyśl darauf, in einen Zug zu steigen, um in die Ukraine zurückzukehren und gegen die Russen zu kämpfen, sechs Tage nach Beginn der russischen Angriffe auf die Ukraine. Foto: Bryan Smith/ZUMA Press Wire/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Flüchtlinge, die aus der Ukraine fliehen, schlafen in einer Unterkunft für Frauen und Kinder am Bahnhof in Przemyśl. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Frau und ein Kind, die aus der Ukraine geflohen sind, sitzen neben einem Kinderbett in einem Schutzraum für Frauen und Kinder am Bahnhof in Przemyśl. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 2.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Mutter steht mit ihrem Kind am Gleis im Bahnhof von Przemysl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs und wartet auf die Weiterfahrt nach Krakau. Foto: Kay Nietfeld/dpa 02.03.2022, Polen, Przemyśl: Frauen warten mit ihren Kindern im Bahnhof in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs auf ihre Züge für die Weiterfahrt. Foto: Kay Nietfeld/dpa 02.03.2022, Polen, Przemyśl: Eine Mutter deckt ihr Kind im Bahnhof in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs mit einer Decke zu. Hier kommen täglich zahlreiche Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen Foto: Kay Nietfeld/dpa 2.3.2022, Polen, Przemysl: Frauen mit Kindern sitzen in der Wartehalle im Bahnhof in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs. Hier kommen täglich zahlreiche Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Foto: Kay Nietfeld/dpa 2.3.2022, Polen, PrzePrzemyśl: mysl: Frauen stehen am Gleis im Bahnhof von Przemysl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs. Hier kommen täglich zahlreiche Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen Foto: Kay Nietfeld

Über die aktuelle Entwicklung durch den russischen Angriff auf die Ukraine halten wir Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.