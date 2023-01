450 Kubikmeter Gärsubstrat im Wasserschutzgebiet Boker Heide ausgetreten

Delbrück-Boke

Aus einem Transportbehälter sind in Delbrück am Donnerstag, 6 . Januar, gegen 9.30 Uhr etwa 450 Kubikmeter Gärsubstrat auf dem Boker-Heide-Weg in den Entwässerungsgraben und das nahegelegene Feld gelaufen. Der Fall wurde erst jetzt bekannt. Problematisch: Das Gebiet befindet sich im Wasserschutzgebiet „Boker Heide“.

Von Franz Purucker