50 Betriebe werben in Delbrück um Nachwuchs

Großes Interesse an Ausbildungsmesse in der Stadthalle – wieder in Präsenz durchgeführt

Delbrück

Einblicke in verschiedene Berufsfelder aus den Bereichen Handwerk, Industrie und Dienstleistung hat die inzwischen fünfte Delbrücker Ausbildungsmesse in der Stadthalle angeboten. Fanden die Messen bislang im BANG-Starter-Center in Ostenland statt, erfolgte 2020 der Wechsel in die Stadthalle. Nach einer digitalen Version im vergangenen Jahr war es in diesem Jahr wieder eine Messe in Präsenz.

Von Axel Langer