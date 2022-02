NRW-Kulturministerium fördert Beleuchtung für die Stadthalle Delbrück

Das Programm „Kulturelle Infrastruktur“ des Landes Nordrhein-Westfalen verfolgte im Jahr 2021 das Ziel, Investitionen in die ökologische Nachhaltigkeit zu unterstützen. Die Betriebsökologie von kulturellen Spielstätten und Veranstaltungsorten sollte durch entsprechende Maßnahmen verbessert werden. Der Antrag der Stadthalle Delbrück zur Erneuerung der technischen Ausstattung und insbesondere die Umrüstung in energieeffiziente LED-Technik wurde von der Jury als förderfähig erachtet und somit ein Zuschuss von 193.500 Euro bewilligt – 90 Prozent der Gesamtinvestition.

Die beantragten Maßnahmen beinhalteten zum einen den Austausch der bestehenden Bühnentechnik in LED-Technik. Hier wurden für die kleine und große Bühne der Stadthalle über 50 verschiedene Lampen und Strahler umgerüstet. Die Wattleistung der alten Beleuchtung lag zwischen 500 und 2000 Watt pro Strahler. Bei der neuen energiesparenden Technik sind es lediglich zwischen 70 und 300 Watt pro Strahler. Bei einer angenommenen Betriebszeit der Bühnenbeleuchtung von 65 Tagen je sechs Stunden pro Jahr beträgt die Energieersparnis bis zu 80 Prozent.

Die Umrüstung der Grundbeleuchtung in der gesamten Stadthalle (großer und kleiner Saal, Konferenzraum, Thekenbereich und Foyer) war der zweite Baustein der Maßnahme und mit 362 Lampen deutlich umfangreicher. Im großen und kleinen Saal wurden 185 150-Watt-Lampen in 32-Watt-Lampen umgerüstet. In den weiteren Räumlichkeiten leuchten jetzt 8-Watt-Lampen anstelle von 50-Watt-Lampen – hier beträgt die Anzahl der getauschten Lampen 177 Stück.

Die Gegenüberstellung des Energieverbrauchs der alten sowie neuen Beleuchtung ergibt auch hier eine Ersparnis von bis zu 80 Prozent. Die neue Bühnenbeleuchtung konnte bereits im Herbst 2021 realisiert werden, sodass diese bereits bei einigen Veranstaltungen auf der Bühne zum Einsatz kam. Die Erneuerung der Hallenbeleuchtung erfolgte Mitte Januar 2022. Hierfür war ein Zeitraum von zehn Tagen nötig, in der die Halle komplett frei und keine Vermietungen und Veranstaltungen geplant waren.

„Dank dieses Förderprogramms des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW war es uns möglich, die Lichttechnik in der Stadthalle komplett umzurüsten und somit in Zukunft deutliche Energieeinsparungen zu realisieren“, erklärt Geschäftsführerin Anja Bauer. Sie freut sich sehr, dass die Stadthalle hiermit einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verringerung der CO-Emissionen leisten kann.