Am Samstag ist in Delbrück Zeit für Kinder

Mit neuem Konzept und an neuem Tag startet in der evangelischen Kirchengemeinde die Kinderzeit. Fand der Kindergottesdienst früher am Sonntag, parallel zum Gottesdienst statt, findet die neue Kinderzeit nun samstags statt.

Die Kinderzeit wird künftig zweieinhalb Stunden dauern und soll Platz für Kreativität, Singen und Gemeinschaft erleben, haben. Das neue Angebot richtet sich an Kinder im Alter ab sechs Jahren.

Zwischen 9 und 9.30 Uhr können die Kinder ins Gemeindezentrum, Driftweg 31, gebracht werden. Nach einem gemeinsamen Frühstück steht dann bis 10.30 Uhr Zeit für Kreativität auf dem Programm. „Wir nehmen uns dann eine Stunde Zeit für Basteln, Backen oder andere Kreativangebote“, hat Sabrina Schacht fleißig an dem neuen Konzept mitgewirkt. Ab 10.30 Uhr schließt sich ein altersgerechter Gottesdienst an. In der Zeit von 11 bis 11.30 Uhr können die Eltern ihre Kinder wieder abholen. „Natürlich können die Eltern auch in der Kinderzeit dabei bleiben oder sie nutzen die Zeit für Einkäufe oder Gartenarbeit“, sagt Irene Rickert. Für die Kinderzeit steht das gesamte Gemeindezentrum zur Verfügung. Der Gottesdienst findet im Kirchraum statt.

An den Samstagen vor Weihnachten stehen die Proben für das Krippenspiel im Mittelpunkt. Die Proben starten am 26. November. Am Samstag, 3. Dezember, findet die Kinderzeit ausnahmsweise in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr im Gemeindezentrum statt. Das Krippenspiel wird am 24. Dezember um 15.30 Uhr im Familien-Gottesdienst aufgeführt. Für Fragen steht Sabrina Schacht unter der Telefonnummer 01520 / 7490508 zur Verfügung.