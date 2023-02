Amtsübergabe in Delbrück-Boke nach 1092 Tagen 

Steckte die Boker Narrenschar schnell mit seiner Begeisterung an: Der neue Boker Karnevalsprinz Tobias I. Brandtönies, hier eingerahmt von Solotanzmariechen Lisa Rachner (links) und Gardetänzerin Pauline Jochem.

„Das passt und macht viel Lust auf mehr“, waren sich denn auch der Präsident der Karnevalsgesellschaft Boke, Klaus Höber und Sitzungspräsident Heinrich Fraune einig. Nach exakt 1.092 Tagen im Amt wurde zuvor Prinz Jörn I. Hermes aus seinem Amt verabschiedet und in den Prinzenclub aufgenommen.

Die Residenz des neuen Boker Prinzen befindet sich im Römerweg, wo er gemeinsam mit Ehefrau Karina und den beiden Kindern Nino und Frida wohnt. Und der Prinz ist schon rumgekommen: Nach seiner Jugendzeit in Mastholte und Mainz zog es ihn zum Studium nach Münster. Es folgte eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner sowie ein anschließendes Masterstudium in Osnabrück, das Prinz Tobias I. als Ingenieur abschloss. Seit 2018 ist er bei der Stadt Detmold als technischer Betriebsleiter der städtischen Betriebe angestellt.

Zu dieser Zeit fand er gemeinsam mit seiner Karina in Boke einen neuen Lebensmittelpunkt. Neben dem Karneval ist er auch begeisterter Schütze und Handballer. Beim Kreisschützenfest zählte er zu den vielen fleißigen Helfern. Er gehörte zur „Schiebergruppe“ am Heimatnachmittag, welche dort die mobilen Bühnenelemente in dir richtige Position geschoben haben.

Bunte Sitzung

Die Prinzenproklamation fand im Rahmen einer furiosen, dreistündigen Sitzung statt, in der die Boker Karnevalisten alle Register des jecken Humors und Frohsinns zogen. Mit gekonnten Choreografien begeisterten Solotanzmariechen Lisa Rachner, die Jugend- und die Prinzengarde. Ebenfalls zu überzeugen wusste das Tanzpaar Joanna Parotta und Jan Remmert, die in ihre letzte Session als Tanzpaar starteten.

Auch die Showtanzgruppe Art of Act aus Westerwiehe wusste ebenso zu überzeugen wie die Wacholderprinzen. Musikalisch begleitete die Tanzband der Harmonie Boke das Programm.

Am 18. Februar lädt die Karnevalsgesellschaft ab 19.11 Uhr unter dem Motto „Die Kappe brennt“ zur Karnevalsparty ins Bürgerhaus.