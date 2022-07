Anpfiff zur zweiten Ferienspielhälfte in Delbrück

Foto:

Auch der Jugendtreff Delbrück hat in den Ferien einiges zu bieten. Mittwoch, 20. Juli: 17 bis 21 Uhr Jugendcafé. Freitag, 22. Juli: 10 bis 12 Uhr Ferienfrühstück in Westenholz (5 Euro), 14 bis 17 Uhr Juxolympiade, 18 bis 21 Uhr Jugendcafé. Mittwoch, 27. Juli: 18 bis 21 Uhr Jugendcafé. Freitag, 29. Juli: 10 bis 12 Uhr „Wünsch Dir was“, 14 bis 17 Uhr Sommerturnier in Westenholz, 18 bis 21 Uhr Jugendcafé. Mittwoch, 3. August: 17 bis 21 Uhr Jugendcafé. Freitag, 4. August: 10 bis 12 Uhr „Wünsch Dir was“ in Westenholz, 14 bis 17 Uhr Sommerturnier, 18 bis 21 Uhr Jugendcafé.