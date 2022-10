Anreppener Gedächtnis wird künftig digital geführt

23 Jahre lang hat Anneliese Dreier die Anreppener Chronik geführt. Akribisch hat sie von 1999 bis 2022 die kleinen und großen Ereignisse im Lippedorf für die Nachwelt festgehalten. Das Kreisschützenfest, das Dorfjubiläum oder das Römerlager sind nur einige Beispiele. Im Rahmen des Dorffrühstücks hat sie nun das Amt an Rita Witte weitergegeben.

„Anneliese Dreier war über 20 Jahre für das Gedächtnis unseres Dorfes zuständig und hat viele Jahre handschriftlich die Dorfgeschichte festgehalten. Für diese viele Arbeit kann man einfach nur dankbar sein“, betonte der Vorsitzende des Heimatvereins Anreppen, Andreas Steffens.

Früher waren Dorflehrer die Ortschronisten

Die ersten Aufzeichnungen hat es in Anreppen schon um 1815 gegeben. „Seinerzeit war das eine behördliche Auflage und oft waren es die Dorfschullehrer, die die Chronik geführt haben“, hat sich die neue Anreppener Chronistin, Rita Dreier, schlau gemacht. In Anreppen haben die Dorflehrer bis nach dem zweiten Weltkrieg die Aufgaben des Chronisten übernommen. „Es ist eine Auswahl erforderlich, um die Ereignisse in Kurzform festzuhalten“, freut sich Rita Witte auf die neue Aufgabe.

„Ich habe die Chronik immer gerne geschrieben und zusätzlich auch Zeitungsartikel über Anreppen gesammelt“, so Anneliese Dreier. Eine der anstehenden Aufgaben ist es, die handschriftlichen Chronikbände nun zu digitalisieren. „Aber auch Vereine und Einzelpersonen sind gefragt, Informationen für die Chronik zuzuliefern“, so Andreas Steffens. Der Heimatverein hat mit [email protected] extra eine entsprechende E-Mail-Adresse eingerichtet.