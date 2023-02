Anreppener Römernarren starten voll durch

Die Rekordregentschaft von Prinz Hubertus I. Westerhorstmann in Anreppen neigt sich nach über 1000 Tagen in Amt und Würden dem Ende entgegen. Umso größer ist die Spannung, wer das jecke Amt im Römerdorf nun übernimmt. Das Geheimnis des neuen Prinzen oder der neuen Prinzessin wird im Lauf der großen Prunksitzung am Samstag, 11. Februar, in der Dorfhalle Anreppen gelüftet.

Auf der Prunksitzung erwartet die Karnevalisten unter dem Motto: „Neben Neubau, Sanierung und Kindergarten, wird auch der AKV wieder voll durchstarten!“ ein etwa vierstündiges Programm, das hauptsächlich von heimischen Akteuren und Aktiven gestaltet wird. Am Samstag, 11. Februar, startet der Angriff auf die Lachmuskeln ab 19.01 Uhr mit Parodie, Gesang, Büttenreden und Sketchen gemischt mit Auftritten der Anreppener Tanzgarden, einem Männerballett, Gastakteuren aus Bentfeld und Lippling, der Frauengemeinschaft und vielen anderen mehr. Einlass ist ab 18.01 Uhr. Die Generalprobe für diesen Abend findet am Freitag, 10. Februar, ab 18 Uhr in der Dorfhalle statt.

Am Sonntag, 12. Februar, beginnt um 15.01 Uhr der große Familienkarneval in der Dorfhalle. Diese Veranstaltung mit jugendlichen Talenten von Bütt und Bühne bedeutet für manchen kleinen Aktiven das Sprungbrett auf die großen Bretter, die die Welt bedeuten. Einlass ist um 14.31 Uhr. Mit von der Partie beim etwa zweistündigen Programm sind unter anderem der Kindergarten Anreppen, die Kindershowtanzgruppe, die Frauengemeinschaft und natürlich die Anreppener Tanzgarden. Geboten wird neben dem abwechslungsreichen Programm auch ein Kaffee- und Kuchenbuffet.

Weitere Termine für die Römernarren sind die Teilnahme am Kinderumzug am Sonntag, 19. Februar, in Delbrück sowie am Rosenmontagszug einen Tag später in Delbrück. Zu den Umzügen wird ein Bus für alle Aktiven eingesetzt. Abfahrt des Busses am Rosenmontag ist um 13.10 Uhr ab Haltestelle Anreppen-Mitte an der Graf-Meerveldt-Str., 13.15 Uhr Schnitzmeier-Leste, 13.20 Uhr Spielplatzstraße, 13.23 Uhr Waldweg/Ecke Rasenweg, 13.30 Uhr Fußboden Schäfers.

Nach dem Umzug erfolgt die Rückfahrt nach Anreppen. Der Ausklang am Rosenmontag im Sportheim findet in diesem Jahr nicht statt. Dafür lädt der Anreppener Karnevalsverein am Karnevalssonntag, 19. Februar, alle großen, kleinen, jungen und alten Narren zur „Römer-Party“ in die Dorfhalle Anreppen ein. Beginn ist um 15.01 Uhr, gegen 16 Uhr tritt ein Zauberer für die kleinen Gäste auf.