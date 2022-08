Auch beim DRK Delbrück hat Hilfe viele Gesichter

„Sie leisten als Hilfsorganisation einen unschätzbaren Beitrag in Delbrück, im ganzen Kreis Paderborn, aber auch darüber hinaus. Sie helfen Tag und Nacht, egal ob in der Woche oder am Wochenende“, lobte der stellvertretende Landrat Hans-Bernd Janzen den Einsatz der Rot-Kreuz-Helfer.

Die Vielseitigkeit und die Kreativität des Stadtverbandes hob Helmut Westermilies, Mitglied des Kreisvorstandes des DRK, hervor: „Ihr Tun bereichert jeden einzelnen und uns als Gesellschaft“, so Westermilies. Für die vom DRK wahrgenommenen Aufgaben von der Mutter-Kind-Gruppe über die Sanitätsdienste bis hin zur Kleiderkammer dankte die stellvertretende Bürgermeisterin Anita Papenheinrich. Kreisrotkreuzleiter Thomas Gabor erinnerte daran, dass 120 Rotkreuzler im vergangenen Jahr im Hochwassereinsatz waren, davon allein 49 Helfer aus Delbrück. Wolfgang Simsch berichtete von der Einrichtung eines Ausbildungsfonds, aus dem die Sanitätsausbildung sowie die Führerscheinausbildung junger Nachwuchskräfte finanziert werden soll.

Von rückläufigen Einnahmen und geringeren Erlösen aus dem Verkauf von Altkleidern berichtete Schatzmeisterin Silke Müller. Dem gegenüber stand ein hohes Spendenaufkommen, das dem DRK ermögliche, viele Aufgaben wahrzunehmen. Silke Müller dankte für die große Bereitschaft der Bevölkerung, das DRK zu unterstützen.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Anita Papenheinrich (von links) dankte Leevi Neuhaus, Elisa Kind, Rouven Kriesten, Malte Glahe und Rita Schulte für ihren ehrenamtlichen Einsatz beim DRK. Der stellvertretende Vorsitzende Dr. Michael Kellner gratulierte ebenfalls. Foto: Axel Langer

In seinem Jahresbericht blickte Schriftführer Norbert Büttner auf das Jahr 2021 zurück. Für verschiedene Aktionen sei das DRK mit dem Nachhaltigkeitspreis der Stadt ausgezeichnet worden. 86 Einsätze hatten die 70 Mitglieder der Sanitätsgruppe. Der Notfallkrankenwagen rückte zu 60 Einsätzen aus. Außerdem wurden wichtige Verpflegungseinsätze in der Coronazeit, bei der Flutkatastrophe in der Eifel sowie bei der Unterstützung von Feuerwehreinsätzen geleistet.

Die neue Fahrradstaffel nahm 2021 ihren Dienst auf. Zu sechs Einsätzen wurde die Rettungshundegruppe mit ihren acht Flächensuchhunden und zwei Trümmersuchhunden alarmiert. Das Vor-Corona-Niveau haben im Delbrücker Land inzwischen die Blutspenden wieder erreicht und sogar leicht übertroffen. 3354 Blutspender wurden bei 26 Terminen gezählt.

Bei den Vorstandswahlen wurden Tanja Tolzmann als Vorsitzende, Dr. Michael Kellner als ihr Stellvertreter, Schatzmeisterin Silke Müller und Schriftführer Norbert Büttner für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Bereits im Vorfeld der Versammlung wurde Reinhard Scheipers mit dem Ehrenzeichen des DRK geehrt. Scheipers war Mitglied des Sanitätszuges und hat eine Vielzahl an Benefizveranstaltungen organisiert. Außerdem war er viele Jahre als Schriftführer und stellvertretender Vorsitzender Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes. Mit der Ehrennadel des DRK-Stadtverbandes in Gold wurden Doris Röthing, Silke Müller und Helene Richert ausgezeichnet. Doris Röthing leitet seit 17 Jahren die Rettungshundegruppe und ist Ausbilderin der Ausbilder auf Landesebene. Ebenfalls eine Stütze der Rettungshundegruppe ist Silke Müller, die zusätzlich noch das Amt der Schatzmeisterin bekleidet.

Unverzichtbare Helferin der Kleiderkammer ist Helene Richert. Hier wie im neu gegründeten Flüchtlingscafé unterstützt sie als unentbehrliche Übersetzerin.

Die Ehrennadel in Silber erhielt Henry Kosche, der das DRK seit Jahren bei den verschiedensten Aktionen unterstützt und auch dem Verpflegungsdienst zu jeder Tages- und Nachtzeit hilft. Ebenfalls mit der Ehrennadel in Silber wurde Axel Langer ausgezeichnet. Von 2005 bis 2012 war er Schriftführer des Stadtverbandes und begleitet seitdem viele Aktionen des DRK, wie die Anschaffung des Krankenwagens vor zwei Jahren.

Außerdem dankte Tanja Tolzmann zahlreichen Mitgliedsjubilaren für ihre Treue. Seit 55 Jahren dabei sind Rita Schulte und Peter Deutloff. Für 25 Jahre wurde Klaus Glahe geehrt. Für 20-jährige Mitgliedschaft wurden Thea Fraune und Elisabeth Melcher ausgezeichnet. Seit 15 Jahren im aktiven Dienst sind Josef Scheipers, Marianne Scheipers, Rouven Kriesten, Hans-Joachim Prätsch, Dietlind Bonke, Maria Nelz, René Christan, Alexander Morfeld, Dominik Brunne.

Im Zeichen des Roten Kreuz sind Katharina Bals, Melanie Thiedecke, Julius Klössing, René Bökmann, Katrin Himmel, Lisa Fortmeier, Elisa King, Malte Glahe und Simone Lücke seit zehn Jahren aktiv. Für fünf Jahre wurden Nele Werner, Katharina Menne, Leevi Neuhaus, Jannick Vogel, Gisela Brunnert, Michael Grundhoff, Christian Hardes, Lea Schneider, Natalie Schirm, Henriette Westermeyer-Böse, Luis Remmert und Friedrich Stammkötter geehrt.