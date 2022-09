Auftakt des Katharinenmarktes: Landwirte fordern mehr Miteinander

„Die Landwirtschaft ist systemrelevant, essen muss schließlich jeder“, leitete Andreas Mikolajczak als Moderator des Abends ein. „Endlich wieder Katharinenmarkt“, brachte Bürgermeister Werner Peitz seine Vorfreude zum Ausdruck. „Lebensmittel zu erzeugen, hört sich leicht an, ist aber harte Arbeit und das an sieben Tagen in der Woche. Starkregen und Dürre machen die Situation schwierig. Auch die Situation rund um Gülle und Mineraldünger ist schwierig. Wir müssen uns fragen, was kommt von den Preiserhöhungen im Handel bei den Landwirten an? Ein Ausgleich der steigenden Produktionskosten ist zwingend nötig“, machte sich Werner Peitz für mehr Miteinander stark.

