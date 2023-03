Diebe nutzen beliebte Komfort-Funktion, um BMW in Delbrück zu stehlen

Fahrzeughalter bemerkt Tat erst am Morgen über die Fahrzeug-App

Delbrück

Als ein 29-Jähriger am Mittwochmorgen die Heizung seines BMW X3 per App starten wollte, meldete das System, dass der Wagen um 0.39 Uhr entriegelt worden war. Unbekannte hatten den Wagen in der Nacht gestohlen.