Autohaus Regett in Delbrück-Westenholz feiert 70-jähriges Bestehen

Delbrück-Westenholz

1952 hat Kfz-Meister Wilhelm Regett in Westenholz das Autohaus Regett gegründet. Ehefrau Gertrud unterstützte das junge Unternehmen. Neben der Reparatur von Autos gehörten auch die Reparatur von Fahrrädern und Traktoren zum Service. 1992 übernahm Berthold Regett das Autohaus und baute das Familienunternehmen gemeinsam mit Ehefrau Hildegard kontinuierlich aus. Inzwischen sind die Söhne Alexander und Christian in die Geschäftsführung des Familienunternehmens in der Westenholzer Straße 103 eingetreten.

Von Axel Langer