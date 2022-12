Bald können im Neubaugebiet „Remmerts Kamp“ in Delbrück-Boke die Bagger rollen

Die Erschließung des Neubaugebiets „Remmerts Kamp“, das sich an der „Von-Plettenberg-Straße“ befindet, ist abgeschlossen. Insgesamt 13 Bauplätze, von denen acht von der Stadt Delbrück angeboten werden, sind hier entstanden.

Acht städtische Bauplätze werden in Kürze in Boke vergeben: Bürgermeister Werner Peitz und Marion Hüser (Fachbereich Zentrale Dienste) freuen sich darüber.

Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 566 und 730 Quadratmetern. Weiterhin wird in diesem Baugebiet ein Service-Wohnprojekt mit gefördertem Wohnungsbau entstehen. Die Bewerbungsverfahren wurden bereits im November durchgeführt, sodass in Kürze die städtischen Bauplätze vergeben werden. Auch in diesem Neubaugebiet überstieg die Nachfrage das Angebot bei weitem.

Die Kosten der Erschließung belaufen sich nach Angaben der Stadt Delbrück für den Kanalbau auf 115.000 Euro und für das Trinkwasser auf 30.000 Euro. Die Baustraße schlägt mit Gesamtkosten von rund 75.000 Euro zu Buche. „Ziel der Stadt Delbrück ist es, in allen Ortsteilen bedarfsgerecht Bauland auszuweisen. Damit wollen wir insbesondere auch jungen Familien eine dauerhafte Perspektive in unserer liebenswerten Stadt bieten“, so Bürgermeister Werner Peitz.