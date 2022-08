Bananen aus Delbrück

In Bentfeld wachsen im Garten der Familie Matiz Tropenfrüchte

Delbrück-Bentfeld

Ist das der oft zitierte Klimawandel oder hat Rudi Matiz nur einen unglaublich begabten „grünen Daumen“? Fakt ist jedenfalls, dass in dem Garten des Rentners Bananen wachsen – und der befindet sich nicht auf den Kanaren oder in Mittelamerika, sondern mitten in Bentfeld.

Von Per Lütje