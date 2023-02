Bau der Rettungswache in Delbrück verzögert sich

Delbrück

Schon ab August sollte zwischen Schützenplatz und Boker Straße an der B64 in Delbrück eine neue Rettungswache entstehen. Daraus wird wohl nichts. Wie der Kreis Paderborn auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt, werden in Delbrück zusätzliche Rettungsmittel nötig, und der Plan muss überarbeitet werden.

Von Franz Purucker