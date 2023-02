Doppelbelastung für Bauhof in Delbrück: Reinigung der Stadt und Spielplätze erfolgt gleichzeitig

Aufatmen in Delbrück! Nachdem das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW die PAK-Belastung der in Delbrück niedergegangenen Rußpartikel als niedrig bis moderat eingestuft hat, beginnt nach und nach die Freigabe der seit der vergangenen Woche gesperrten Spielplätze. Der Bauhof arbeitet unter Volllast.

Noch am Abend nach dem Rosenmontagsumzug begann der Delbrücker Bauhof mit der Reinigung der Straßen wie hier an der Oststraße durch die Innenstadt. Hinzu kommt nun die Reinigung der Spielplätze.

Die Hinterlassenschaften der Karnevalsfeierlichkeiten am Sonntag und Montag in der Delbrücker Innenstadt beschäftigen den Bauhof aktuell noch zusätzlich, erklärte Pressesprecherin Christiane Rolf auf Anfrage. Parallel dazu wird mit den Reinigungsarbeiten an den Kindergärten und öffentlichen Spielplätzen begonnen.