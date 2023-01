Baumsammelaktion in Delbrück

Den alten Weihnachtsbaum sinnvoll entsorgen, dafür ein kleines Startkapital für einen Einkaufsbummel erhalten - das alles kann Mann oder Frau am Samstag, 7. Januar, von 9 bis 13 Uhr in Delbrück.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, als viele ausgediente Weihnachtsbäume abgegeben wurden, startet die Aktion der Delbrücker Marketinggemeinschaft erneut.

Der ausgediente Weihnachtsbaum kann am 07. Januar in der Zeit von 9 bis 13 Uhr am „Alten Markt“ in Delbrück kostenlos abgegeben werden. Pro Fahrzeug/ Privathaushalt besteht die Möglichkeit, zwei Tannenbäume abzugeben. Diese werden dann am Bauhof geschreddert. Das Häckselgut wird zur Abdeckung von Pflanzbeeten im Stadtgebiet nachhaltig wiederverwertet. Hierfür wird die Graf-Sporck-Straße in Richtung Innenstadt als Einbahnstraße eingerichtet.

Für jeden abgegebenen Baum gibt es einen Einkaufsgutschein im Wert von 5 Euro. Dieser kann bis zum 14. Januar 2023 in den teilnehmenden Geschäften ab einem Einkaufswert von 25 Euro eingelöst werden. Unterstützt wird diese Aktion vom WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT und der Stadt Delbrück. Die reguläre Tannenbaumabfuhr vom 9. bis 13. Januar 2023 bleibt weiterhin bestehen.

Hier können die Gutscheine eingelöst werden:

· Auto-Waschanlage Epping

· Benni’s kitchen

· Bernhard Strunz

· CBR Companies

· Dunschen Modehaus

· Einrichtungshaus Hansel

· Elli-Markt Delbrück

· Euronics Kersting

· Georg’s Genussbasar

· Karl Koch- Uhren-Schmuck-Optik

· Marktkauf Kosche

· Meintrup, Uhren, Schmuck & Leder

· Modehaus Isenberg

· OBI Delbrück

· Optik Rehbein

· Optik Schiller

· Porzellan, Glas, Geschenke Pöhler

· Raiffeisen Centrale Delbrücker Land

· Raiffeisen Floristik & Gartencenter

· Sb Lüning

· Schuh Okay

· Schuhe Hölscher

· Schuh-Sport-Lederwaren Gerling

· Sonnenapotheke

· Super-Schnäppchen

· Trinkgut Kosche