Bauzentrum Westerhorstmann verabschiedet zwei Mitarbeiter mit insgesamt 92 Jahren Berufserfahrung

Delbrück/Hövelhof

Nach Jahrzehnte langer Treue verabschiedet das Bauzentrum Westerhorstmann in Delbrück zwei Mitarbeiter in den Ruhestand. „Wir sind Hubert Göstenmeier und Helmut Kneuper sehr dankbar“, so Inhaber Bernhard Westerhorstmann. Nach 49-jähriger Betriebszugehörigkeit geht Hubert Göstenmeier in den Ruhestand, und nach 43 Jahren im Betrieb beginnt für Helmut Kneuper ein neuer Lebensabschnitt.