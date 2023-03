Bei der „Harmonie“ in Delbrück sind 21 Kinder und Jugendliche in Ausbildung

Im Anschluss an die Regularien erinnerte Chronistin Annika Kellich an einige Höhepunkte des zurückliegenden Jahres und führte unter anderem das Jubiläumswochenende anlässlich des 100-jährigen Bestehens sowie das Kreisschützenfest in Boke auf.

Maren Kieneke brachte die Versammlung auf den neusten Stand der Nachwuchsarbeit. Derzeit befinden sich insgesamt 21 Kinder und Jugendliche in der Ausbildung, 15 Kinder davon nehmen Blockflötenunterricht bei Laura Davidhaimann, Franziska Gutland und Katharina Fraune. Im Namen des gesamten Vorstands dankte die Vorsitzende Sonja Tanger bei Maren Kieneke und ihrem Team für die geleistete Nachwuchsarbeit.

Lob für die Nachwuchsarbeit gab es auch vom Geschäftsführer des Volksmusikerbundes im Kreis Paderborn, Jürgen Fecke. Fecke berichtete, dass der Musikverein „Harmonie“ Boke mit den beeindruckenden Ausbildungszahlen im Kreisgebiet auf Platz zwei aller Musikverein liege.

Verdiente und langjährige Musiker geehrt

Zu den Höhepunkten der Versammlung zählte die Ehrung verdienter und langjähriger Musiker. Seit 40 Jahren sind Stefan Schniedermeier und Ingo Klobe dabei. Für 30 Jahre aktives Musizieren erhielt Sebastian Kieneke die Ehrennadel in Gold. Seit 25 Jahren ist Renate Bußemas dabei. Zudem erhielten Peter Bußemas, Heinrich Fraune sowie Guido Schulte jeweils die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft.

Kassiererin Kirsten Kieneke, Alena Schulte und Michaela Markmann wurden für 20-jährige aktive Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Altsilber ausgezeichnet. Die Auszeichnung für zehn Jahre aktives Musizieren wurde Felix Hennemeier verliehen. Für 50 Jahre passive Zugehörigkeit konnten Meinolf Fretter, Alfons Höber und Heinz Klobe geehrt werden.

Einige Nachwuchsmusiker wurden für bestandene Prüfungen geehrt: Für die bestandenen D-1-Prüfungen wurden Linus Knoop, Camila Schulte, Celina Heber, Carla Heber, Berenike Kroos sowie Sofie Kettelgerdes ausgezeichnet. Außerdem hat Malte Puls die C-1-Prüfung bestanden. Auf dem Terminplan für das Jahr 2023 steht auch das Jubiläumskonzert zum 100-jährigen Bestehen, dass am Samstag, 29. April im Bürgerhaus Boke nachgeholt werden soll.