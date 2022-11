Bei Konzert in Delbrück sollen Spenden für Ruanda gesammelt werden

Delbrück

Der Name Anna Busch steht in der Region seit 2008 für die Ruanda-Hilfe. Anfang Januar plant sie eine Reise in das Herz Afrikas und besuchte einige der Projektdörfer, für die sie Spendengelder sammelt. Bisher sind über 170.000 Euro in nachhaltige Aktionen zur Selbsthilfe geflossen. Nun ist ein Benefizkonzert geplant..

Von Regina Brucksch