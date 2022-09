Beim Bundesfest in Ostenland endet „Hansi “ Lummers dreijährige Regentschaft

Im September 2019 errang Hans-Christian „Hansi“ Lummer aus Sudhagen beim Bundesfest des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften in Schloß Neuhaus die Bundeskönigswürde. Pandemiebedingt wurde daraus eine dreijährige Regentschaft. An diesem Wochenende wird nun in Ostenland ein neuer Bundeskönig und damit ein Nachfolger für Hansi Lummer ermittelt.

Nach dem Erfolg in September 2019 in Schloß Neuhaus waren Hans-Christian Lummer und Ehefrau Gaby Lummer drei Jahre lang Bundeskönigspaar. Die Ortseingangstafeln in Sudhagen wurden nach den drei königlichen Schüssen kurzerhand der neuen Situation angepasst.

„Ich hatte seinerzeit nicht damit gerechnet, Bundeskönig zu werden. Ich habe erstmal ein paar Tage gebraucht, um das zu realisieren“, erinnert sich Hansi Lummer. Die ersten Einladungen kamen schon nach wenigen Tagen: Der Delbrücker Katharinenmarkt oder viele überregionale Veranstaltungen wollten den neuen Bundeskönig gerne zu Gast haben. Und Hans-Christian Lummer folgte den Einladungen gerne.

Ulrich Greif und Burkhard Sandheinrich standen als Fahrer zur Stelle und kutschierten „ihren“ König kreuz und quer durch Deutschland. „Ich, der kleine Schütze aus der letzten Reihe, war geplättet. Überall wurde ich herzlich begrüßt und merkte schnell, dass es auch nur normale Schützen sind. Das schöne war und ist dabei, neue Freunde zu finden, neue Menschen kennenzulernen“, sagt Hansi Lummer – der bodenständige und bescheidene Schütze, als der er im Delbrücker Land geschätzt wird.

Abfahrtzeiten der Busse Foto: Zur Teilnahme am Bundesfest in Ostenland an diesem Wochenende haben folgende Vereine Abfahrtzeiten mitgeteilt:



Hövelhofer Schützen: Freitag 18.30 Uhr Königsresidenz, 18.40 Uhr Pfarrkirche Hövelhof, 18.50 Uhr Gasthaus Spieker. Rückfahrt um 0.30 Uhr. Sonntag 8.45 Uhr Gasthaus Spieker, 8.55 Uhr Zweirad Fulland, 9.05 Uhr Königsresidenz. Rückfahrt um 18 Uhr.



Heimatschutzverein Grundsteinheim: Sonntag, 9.30 Uhr gemeinsame Fahrt mit der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft aus Dörenhagen. Die Rückfahrtszeit wird im Bus bekannt gegeben.



Schützenbruderschaft St. Meinolf Schöning: Treffen der Jungschützen und Schützen mit Fahnenabordnung ist am Sonntag am Landrestaurant Schnittker. Abfahrt um 9.30 Uhr. Für die Rückfahrt wird kein Bus eingesetzt.



St.-Johannes-Schützen Delbrück: Teilnahme am Samstag am Festabend. Abfahrt des Busses um 19.15 Uhr vom Wiemenkamp. Der Bus fährt am Sonntag ab 9.10 Uhr von Nordhagen (Kückmann) über den Wiemenkamp nach Ostenland. Ein zweiter Bus fährt um 10.30 Uhr ab Wiemenkamp zum Antrittsplatz. Rückfahrt mit dem Bus ca. 18.30 Uhr.



St.-Landolinus-Schützenbruderschaft Boke: Abfahrt des Busses am Sonntag 9.15 Uhr Frank Pottmeier, 9.20 Uhr Schwanenkrug und 9.22 Uhr Kirche. Rückfahrt um 18 Uhr. Buskosten 5 Euro pro Person.



St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Lippling: Der Bus fährt am Freitag um 18.30 Uhr ab Poststuben. Die Abfahrtszeit zur Rückfahrt wird noch bekannt gegeben. Am Sonntag fährt der Bus um 9.15 Uhr ab Poststuben. Die Rückfahrt ist für 19 Uhr angesetzt. ...

Kein Weg war ihm zu weit, egal ob die Diözesanstandarten-Übergabe in Köln, der Besuch beim Diözesankönig Jan Cronenberg in Aachen oder Bundesjungschützentag im Zirkuszelt in Köln. Aber Hansi Lummer wurde auch selbst aktiv und organisierte den eigenen Bundeskönigsball: Kirche und Pastor wurden organisiert, Musik gebucht, Einladungen verteilt, Halle angemietet, genug Getränke bestellt. „Wenn man Bundeskönig ist, muss man mal etwas machen“, so der Bundeskönig. Für einen karitativen Zweck entwarf er einen eigenen Pin und ließ ihn in einer Stückzahl von 2000 Exemplaren produzieren und bot den Pin gegen eine Spende an. Die Erfolgsgeschichte nahm ihren Verlauf: Schnell waren die Pins vergriffen, und weitere 1000 Exemplare wurden nachproduziert.

Doch dann kam der Rückschlag, und alles wurde von 100 auf Null zurückgefahren: Die Coronapandemie hielt alle in Atem. Monatelanger Stillstand war die Folge, und auch Hansi Lummer musste notgedrungen die Hände in den Schoß legen. „Eine trostlose Zeit. Das einzige Ventil, das blieb, war Facebook, wo das Schützenwesen noch einigermaßen präsent war. Dann kam die Zeit des Online-Portals Zoom, was ich vorher nicht kannte. Das Europakönigspaar Leo und Irma Niesen organisierte alle 14 Tage eine Zoom-Konferenz für Schützen – mit Spielen oder zur Unterhaltung mit Schützen, die oft allein zuhause saßen“, erinnert sich Lummer an eine Zeit, die er gerne aus seinem Gedächtnis streichen würde.

Das Programm Foto: Freitag, 9. September

- 18 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst, Pfarrkirche St. Joseph Ostenland, anschließend Kranzniederlegung, Ehrenmal am Friedhof Ostenland

- Festumzug zum Festplatz, Großer Zapfenstreich am Festgelände, Sportplatz

- 20 Uhr: Festabend mit „Die Draufgänger“



Samstag, 10. September

- 9 Uhr: Beginn der Schießwettbewerbe, Schießstand der St. Hubertus Schützenbruderschaft Hövelhof im Schützen- und Bürgerhaus Hövelhof (Pendelverkehr)

- 11 Uhr: Programm auf dem Festplatz

- 14 Uhr: Demonstrationsvogelschießen, Festplatz

- 17 Uhr: Proklamation der neuen Bundes- und Diözesanmajestäten, Dorfplatz, anschließend Empfang der Ehrengäste durch den Bürgermeister der Stadt Delbrück, Sport- und Kulturzentrum

- Festumzug zum Festplatz

- 20 Uhr: Festabend mit der Coverband „Confect“

- in den Festzelten



Sonntag, 11. September

- ab 8 Uhr: Eintreffen der Teilnehmer, Sport- und Kulturzentrum Ostenland

- Möglichkeit zum Frühstücken, Sport- und Kulturzentrum Ostenland

- 10 Uhr: feierlicher Gottesdienst, Platz hinter dem Sport- und Kulturzentrum Ostenland

- anschließend großer Festumzug mit Vorbeimarsch an der Ehrentribüne, Sport- und Kulturzentrum Ostenland

- Festausklang auf dem Festplatz und in den Zelten mit der Partyband „Chicago“, Festplatz ...

Als die Vorgaben etwas gelockert wurden, organisierte der Bundeskönig im Sommer 2021 ein Treffen mit den Diözesanköniginnen und Diözesankönigen. Die Schützenbruderschaft Delbrück veranstaltete statt eines Schützenfestes einen Feldgottesdienst, so dass die Bundeskönigsstandarte aus ihrem dunklen Verlies rausgeholt werden konnte. Es folgte der große Tag der Schützen in Mönchengladbach. „Den Tag werde ich nie vergessen. In der Kirche über dem Altar mit Emil Vogt zu sitzen, ist schon faszinierend und eine Ehre“, sagt Lummer. „Was im Borussen-Stadion geschah, kann man mit Worten nur unzulänglich zusammenfassen. Beim Großen Zapfenstreich kamen mir die Tränen“, erinnert sich der Bundeskönig.

Marschweg am Sonntag Foto: Sonntag nach dem Feldgottesdienst

Antreten auf dem Messegelände, Musiker treten in der Beethovenstraße an



Marsch über

Siekbusch

Beethovenstraße

Mozartstraße

Osterloher Straße

Auf dem Haupte

Hemken-To-Krax-Weg

Pater-Meier-Straße

Auf dem Haupte

Hövelhofer Straße (von hier auf den Festplatz zur Parade) ...

Leider wurden über den Winter wieder alle Termine abgesagt, doch die Planungen für die neue Schützensaison liefen langsam an, und es zeichnete sich ein vergleichsweise „normales“ Jahr ab. Mit dem Diözesanjungschützentag in Mantinghausen im Mai ging es wieder los. „Jedes Wochenende zwei eingeplante Schützenfeste, Das ist hart, aber macht Riesenspaß. Dann kam die Einladung 75 Jahre Diözese Köln im Kölner Dom. Das war Gänsehaut pur. Ich habe noch nie so ein Orchester im Dom mit Dudelsack gehört. Allein die Akustik ist der Hammer.“ Weitere Höhepunkte wie das Europaschützenfest im belgischen Deinze, das eigene Schützenfest der St.-Heinrich-Bruderschaft und das Kreisschützenfest in Boke folgten. Nun klingt in Ostenland die mehr als 1000-tägige Rekordamtszeit aus, wenn am Samstagnachmittag auf dem Dorfplatz gegen 17 Uhr die neuen Majestäten verkündet werden.