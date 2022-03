Benefizkonzert in Westenholz mit der ukrainischen Nationalhymne eröffnet

Erik Strohmeier hatte zu einem Benefizkonzert zu Gunsten der Ukrainehilfe in die Pfarrkirche seiner Heimatgemeinde Westenholz eingeladen. An dem Konzert wirkten an der Orgel mit Julia Karaieva und Anastasiia Yurchenko, zwei aus der Ukraine stammende Kommilitoninnen (von links).

Foto: Axel Langer