Bentfeld: Defibrillator an Dorfgemeinschaft übergeben

„Täglich sterben rund 300 Menschen in Deutschland an einem plötzlichen Herzversagen. Schnelle Hilfe kann hier Leben retten und die Folgeschäden bei Betroffenen minimieren. Defibrillatoren können diese schnelle Hilfe leisten“, erläutert Hermann-Josef Schulte, Geschäftsführer der Condor Group in Salzkotten. Anlässlich des 25-jährigen Firmenbestehens der Condor Group stellte er seinem Heimatort Bentfeld nun einen Defibrillator zur Verfügung.

Um das sogenannte behandlungsfreie Intervall zwischen dem Notfall und dem Eintreffen des Rettungsdienstes im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstandes möglichst gering zu halten, bieten Defibrillatoren wertvolle Hilfe, da jede Minute zählt.

Moderne Defibrillatoren leiten auch unerfahrene Ersthelfer anhand von Grafiken und Sprachansagen an. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. „Im Falle eines Falles ist die Handhabung sehr leicht und die Überlebenschancen des Betroffenen erhöhen sich deutlich“, sagt Hermann-Josef Schulte.

Die Condor Group hatte sich entschlossen, anlässlich ihres Firmenjubiläums einen weiteren Defibrillator in Bentfeld zu installieren. Neben einem Defibrillator in der Sporthalle und beim Löschzug in Bentfeld befindet sich nun neben dem Geldautomaten der Volksbank ein weiterer Defibrillator. Dort ist er für jedermann zugänglich. Der Vorsitzende des Bentfelder Heimatvereins, Fabian Ewers, dankte für die Spende an die Dorfgemeinschaft.