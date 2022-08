Bentfeld feiert sein Königspaar Burkhard und Claudia Lampe

„Das ist ein tolles Erlebnis. So viele Hände die überall anpacken und das Fest für uns zu einem besonderen Schützenfest machen. Unser Dank gilt dem Hofstaat, den Nachbarn, unserer Familie, dem Vorstand und den Freunden. Vom Kränzen über die Festplanung bis hin zum Schützenfest haben wir das Fest genießen dürfen“, war sich das Bentfelder Königspaar Burkhard und Claudia Lampe einig.

Ließen es sich am Ufer das Rathsee in Bentfeld gut gehen und genossen das Schützenfest: Das Bentfelder Königspaar Burkhard und Claudia Lampe.

Das Ehepaar hat bereits Hofstaaterfahrung, doch an so zentraler Stelle zu stehen, sei nochmal eine neue Erfahrung. „Es sind viel mehr Dinge zu bedenken, aber es macht riesigen Spaß“, strahlte das Bentfelder Königspaar begeistert und die Heiterkeit und Herzlichkeit wirkte ansteckend auf das ganze Schützenfest.

Mit zahllosen Gästen wurde bis tief in die Nacht gefeiert. „Die Gastvereine aus den Lippedörfern waren da und es wurde eine unvergessliche Nacht“, so Burkhard und Claudia Lampe. Das Königspaar hat sich sehr über das Ständchen des Musikervereins gefreut. „Das war eine schöne Einstimmung auf das Schützenfest“, so Claudia Lampe.

Vor allem den Ehrentanz hat das Königspaar nach eigenen Worten sehr genossen. Für die leidenschaftlichen Tänzer hatten die Tanzrunden fast schon Suchtpotential. „Das war unser Moment“, war Burkhard und Claudia Lampe die Freude anzumerken. Mit entsprechend viel Beifall wurde das Königspaar und ihr bestens aufgelegter Hofstaat beim Festzug und der Parade in Bentfeld empfangen.

Königin Claudia Lampe funkelte dabei geradezu in der Sonne. Ihre altrosafarbene Traumrobe mit viel Tüll und Glitzer zog bewundernde Blicke auf sich. Aufgesetzte Blumenstickereien auf dem Oberteil waren das i-Tüpfelchen. In schlichten, aber nicht minder eleganten Kleidern glänzten auch die Hofstaatdamen, die in mintgrün und fliederblau daherkamen.