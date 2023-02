Bentfelder feiern 69. Prunksitzung in der Sporthalle

Delbrück-Bentfeld

„Die Bentfelder Narren sind wieder jeck und feiern wie ABBA das große Comeback!“: Unter diesem Motto feiern die Bentfelder Karnevalisten in diesem Jahr kräftig. Am Samstag, 18. Februar, startet um 19.31 Uhr die 69. Prunksitzung in der Sporthalle. Der Einlass öffnet um 18.01 Uhr.

Von Axel Langer