Bentfelder Jecken wollen auch Frauen im Elferrat

Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Dr. Martin Terstesse der zweite Kassierer André Nettelnbreker und Geschäftsführer Michael Nettelnbreker in ihren Ämtern bestätigt. Durch neue Aufgabenbereiche und Ämter will sich der Karnevalsverein breiter aufstellen und sich mit den einzelnen Gruppen besser vernetzen. So ist Schriftführerin Marie Lippe künftig auch Social-Media-Beauftragte, Lea Müller ist Gardebeauftragte, und André Nettelnbreker übernimmt zusätzlich das Amt des Prinzenpaarbeauftragten.

Geehrt wurden das Prinzenpaar Annette und Alfons Heisener, das vor 20 Jahren das Zepter schwang, sowie das Prinzenpaar Melanie und Andreas Wasserkort (zehn Jahre). Das amtierende Prinzenpaar Saskia Brune und Fabian Gockel gab das neue Karnevalsmotto der Bentfelder bekannt: „Die Bentfelder Narren sind wieder jeck, und feiern wie ABBA das große Comeback“.

Die Versammlung stimmte einem neuen Ablauf der Karnevalstage zu: Künftig wird die Prunksitzung des Kinder- und Jugendkarnevals nicht mehr am Rosenmontag ausgerichtet, sondern am Karnevalssonntag und damit einen Tag früher. Am Rosenmontag wird es künftig ein gemeinsames Frühstück geben, sowie einen abendlichen Ausklang. Ort und Zeit sind aber Gegenstand der weiteren Planungen. Außerdem beschloss die Versammlung, eine Offensive zu starten, um auch Frauen für den Elferrat zu gewinnen.