Berufemarkt an der Gesamtschule Delbrück bringt 250 Schüler und 22 regionale Unternehmen zusammen

Wer sich eine Zukunft im Handwerk vorstellen kann, schnupperte in den Elektro-, Metall- oder Holzbereich. Andere warfen einen Blick in den IT-Sektor. Wer lieber eine kaufmännische Ausbildung bevorzugt, in einen Pflegeberuf einsteigen oder Erzieher werden möchte, erhielt ebenfalls Antworten auf offene Fragen. Zudem wurde ein Einblick in den Bau-Fachbereich, den Einzelhandel oder den Maschinenbau ermöglicht.

Während die meisten Teilnehmer mit beiden Füßen fest am Boden blieben, zog es Isabell Kraus hoch hinaus. Sie nutzte den Hubsteiger eines Gebäudereinigungsunternehmens, um sich von oben einen Blick zu verschaffen und zu erleben, was ein Gebäudereiniger tut. An vielen Stellen wurden die Schüler praktisch gefordert und ihre Stärken herausgekitzelt. So beim Polierwettbewerb, beim Bauen eines Stromkreises oder dem Ausprobieren eines Stirnradgetriebes.

„Nicht leicht ist es derzeit für Unternehmen und Betriebe, Auszubildende zu gewinnen. Viele Schulabgänger ziehen das Studium einer Berufsausbildung vor“, wissen die verantwortlichen Lehrer der Schule und Organisatoren des Berufemarktes Manfred Göke, Klaus Engels und Sarah Ringel. Daher nutzten die Firmen auch die Gelegenheit, die Vorzüge eines Praktikums hervorzuheben. „Denn dieses bietet ganz unverbindlich die Möglichkeit, einen richtigen Eindruck vom ausgewählten Beruf zu bekommen und zeigt vielleicht auch, wenn die ausgewählte Richtung beim ersten Mal nicht die richtige war“, erklärt der zuständige Ausbildungsakquisiteur vom Bildungs- und Integrationszentrum des Kreises Paderborn, Manfred Pottmeier. Er ist einer von zehn Ausbildungsakquisiteure im Kreis Paderborn, die einen wesentlichen Beitrag zum Ausgleich des Ausbildungsstellenmarkts zwischen Betrieben und Jugendlichen leisten und Schüler in passende Ausbildungsplätze vermitteln. „Sie kennen die regionalen Strukturen, pflegen Kontakte zu lokalen Betrieben und akquirieren aktiv neue Ausbildungsstellen“, erklärt Ann-Kathrin Strunz als verantwortliche Projektmitarbeiterin vom Bildungs- und Integrationszentrum. „Darüber hinaus bieten sie individuelle Beratungsstunden an den örtlichen Schulen an und lernen auf diesem Weg auch die beruflichen Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen kennen.“

Die Rückmeldungen seitens der Schüler und der Unternehmen im Anschluss an den Delbrücker Berufemarkt zeigt: Es muss eine Fortsetzung geben. „Besonders der praktische Bezug zum Ausbildungsberuf hat die Schüler motiviert“, resümiert Daryl Becker von der Heinzelmännchen Gebäudereinigungs GmbH. Firmen, die bei einem nächsten Berufemarkt an einer Schule im Kreis Paderborn teilnehmen möchten, können sich unverbindlich informieren bei Ann-Kathrin Strunz unter Tel. 05251/3084622 oder per E-Mail unter [email protected]