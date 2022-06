Beste Bilder der Zukunftsbauern aus Delbrück

Gleich zwei Gewinne gehen in den Kreis Paderborn: Steffen Relard und Janek Schormann-Diekmann, zwei junge Landwirte aus Delbrück haben abgeräumt. Steffen Relard hat den zweiten Platz, Janek Schormann-Diekmann den dritten Platz ergattert. Diese Preise haben sie jeweils mit ihren eingereichten Fotos beim Wettbewerb Bildkommunikation der Fachschule für Agrarwirtschaft in Herford gemeinsam mit dem Landwirtschaftlichen Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe erzielt.

Steffen Relard überzeugte die Jury mit einem Foto aus dem Schweinestall, auf dem er bei seinen Schweinen zu sehen ist; Janek Schormann-Diekmann mit Schaf und Lamm auf der Weide. Diese Bilder strahlen aus: „Diese jungen Landwirte lieben ihren Beruf, das Arbeiten und Leben in der Landwirtschaft, mit den Tieren und der Natur, auf dem Acker ist etwas Großartiges“, erläutert Hubertus Beringmeier, Bauernpräsident und Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Paderborn. Sie vermitteln, wie hochmotiviert und engagiert sie sind. Das freut ihn, „denn sie sind die Landwirtschaft von morgen, sie sind die Zukunftsbauern.“

Steffen Relard und Janek Schormann-Diekmann wollen mit ihren Bildern die Menschen ansprechen und sensibilisieren, für das, „was bei uns passiert und wie Landwirtschaft funktioniert.“ So möchte Steffen Relard Einblick geben, wie die Schweine bei ihnen auf dem Hof gehalten werden. Es soll die Nähe zum Tier vermitteln. Dieses möchte ebenso Janek Schormann-Diekmann mit seiner Aufnahme. Sie halten auf dem elterlichen Hof neben einer großen Herde Kühe, zehn Schweine, acht Schafen sowie verschiedene Kleintiere. „Ich bin mit Herz und Seele in der Tierwelt unterwegs und möchte die Liebe zum Tier mit meinem Foto ausdrücken“, berichtet der Junglandwirt.

Aufgerufen waren die Studierenden der Fachschule für Agrarwirtschaft in Herford im Fach Kommunikation, ihren Beruf und ihre Freude an der Arbeit in der Landwirtschaft mittels Fotos darzustellen. Unterstützt und begleitet wurden sie von den Lehrern, wie in Fotoaufbau und Bildgestaltung.

Insgesamt neun Preise wurden vergeben: Den ersten Platz erzielte Claudius Niedermeyer aus Borgholzhausen. Auf dem Foto ist er mit seinen Kühen zu sehen. Der zweite Platz wurden gleich zwei Preise vergeben, an Steffen Relard aus Delbrück und Pascal Altrogge aus Dörentrup zum Thema Schwein. Platz drei wurde ebenfalls zweimal vergeben, einmal an Jonas Witte aus Herzebrock-Clarholz und einmal an Janek Schormann-Diekmann aus Delbrück. Auf dem Foto von Jonas Witte ist er mit kleinen Gänsen zu sehen. Das Motiv von Janek Schormann-Diekmann zeigt ihn mit Schaf und Lamm auf der Weide.

Sonderpreise haben neben Luisa Hagemeyer aus Rödinghausen, Michel Risse aus Oelde, Kilian Schnitger aus Dörentrup und Lea Thielking aus Hille erhalten. Egal, ob auf dem Kartoffel- oder Gerstenacker, mit ihren Kühen oder Treckern – diese Bilder überzeugen, „darum haben wir weitere, also Sonderpreise vergeben“, berichtet Bezirksverbandsvorsitzender und Jurymitglied Antonius Tillman.

Die Bilder werden vielfältig eingesetzt wie für die sozialen Medien, Webseiten oder Großplakate, die in ganz Ostwestfalen-Lippe zu sehen sind. Zudem werden sie für Bus- oder Citylight-Werbung, für Homestorys, Aufkleber oder Postkarten verwendet.