Beste Quote beim Freispringwettbewerb in Westenholz

Beim Freispring-Wettbewerb in der Westenholzer Reithalle gaben die Züchter der Region eine herausragende Visitenkarte ab. Neun Reitpferde und sieben Ponys qualifizierten sich für das Landesfinale in Münster. Hier gratuliert der Kreisvorsitzende Markus Hillemeier (links) Friedberg Düning, der das Siegerpony vorstellte.

Insgesamt 37 Pferde stellten sich der Jury am Sonntag, 12. März, vor. Beim Freispringen müssen die drei- und vierjährigen Pferde Hindernisse überwinden, ohne dass ein Reiter darauf Einfluss nimmt. So können die fachkundigen Juroren das Vermögen der jungen Pferde beurteilen und die Besten des Jahrgangs auswählen, die dann beim Finale am 1. April in Münster-Handorf vorgestellt werden.

Erstmals fand das Freispringen aufgrund der Sanierung der Reithalle Ostenland in Westenholz statt, außerdem wechselten die Veranstalter vom Samstag auf den Sonntag. „Der Zuschauerzuspruch hat gezeigt, dass dies der richtige Schritt war“, so Markus Hillemeier. Teilweise hatten die Züchter eine Anreise von über 200 Kilometern in Kauf genommen.

Neun Pferde für das Landesfinale in Münster qualifiziert

Aus den Reihen der dreijährigen Pferde qualifizierten sich gleich neun Pferde für das Landesfinale in Münster. Siegreich war eine Stute aus der Zucht von Markus Rittstieg. Den zweiten Platz belegte ein Wallach aus dem Besitz und der Zucht von Manfred Merschmann aus Ostenland. Der dritte Platz ging an einen Nachfahren von „Crime is Collin“ und „Canturo“. Außerdem qualifizierten sich ein Hengst und eine Stute aus der Zucht von Manfred Merschmann sowie ein Hengst aus der Zucht von Klaus-Peter Schulze. In Münster gehen zudem eine Stute aus dem Besitz von Werner Tölle aus Delbrück, ein Wallach aus dem Besitz von Anno Krewet aus Bad Lippspringe und eine Stute aus der Zucht von Werner Tölle an den Start.

Auch aus den Reihen der dreijährigen Ponys konnten sich stattliche sieben Ponys für Münster qualifizieren. Eine Stute aus der Zucht und dem Besitz von Wilfried Düning aus Herford siegte hier vor einer Stute aus dem Besitz von Sina Delnker aus Verl. In Münster werden außerdem zwei Hengste aus der Zucht von Isabel Mense aus Blomberg, ein Wallach und eine Stute aus dem Besitz von Ute Scheibig sowie eine Stute aus dem Besitz von Anna-Henrike Henke aus Preußisch Oldendorf zu sehen sein.

Bei den vierjährigen Reitpferden siegte eine Stute aus dem Besitz von Julia Lusga aus Löhne. Bei den vierjährigen Ponys setzte sich ein Pony aus der Zucht von Isabel Mense durch.