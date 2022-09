Besucher fahren auf Ostenländer Markt ab

„Nach der Mega-Warmup-Party in den letzten drei Wochen kommt nun der Höhepunkt: der Ostenländer Markt“, freute sich der Vorsitzende der Marktgemeinschaft, Thomas Wigge, über den Neustart des Ostenländer Marktes.

Das ehrenamtliche Organisationsteam verlieh dem familiären Markt in diesem Jahr eine komplett neue Struktur und veränderte den Aufbau an vielen Stellen. Grund dafür ist die Baustelle im Dorf. Der Erlös des Ostenländer Marktes bleibt im Ort und fließt caritativen Zwecken zu.

Thomas Wigge dankte allen Helfern und Unterstützern, die nach zweijähriger Pause wieder mit ins Rad gegriffen haben. Eine Neuerung verkündete der Vorsitzende der Marktgemeinschaft gleich im Zelt: Künftig wird immer der amtierende Schützenkönig das Festbierfass anstechen. In diesem Jahr fieberte Jürgen Sunder seiner Premiere auf dem Dorfplatz entgegen und meisterte die Aufgabe mit Bravour und zwei gezielten Schlägen.

Auch Bürgermeister Werner Peitz spielte in seinem Grußwort auf den Anstich an: „Endlich können wir wieder gemeinsam ein Fass aufmachen.“ Er hatte auch viel Lob für Ostenland als Ausrichter des Bundesschützenfestes im Gepäck: „Hut ab vor dem, was hier 2997 Einwohner geleistet haben. Das war ganz großes Kino.“

Der Vorsitzende des Heimatvereins, Johannes Wiesing, lobte die Marktgemeinschaft, die dem Ostenländer Markt unter schwierigen Rahmenbedingungen ein neues Gesicht verliehen habe. Wurde der Dorfplatz in der Vergangenheit schon ins Zentrum des Ostenländer Marktes gerückt, wechselte der Kinderflohmarkt auf den Parkplatz des Frischmarktes Strunz, und die Sander Brauchtumsgruppe präsentierte altes Handwerk und historische Landmaschinen in der Straße „Auf der Bache“. Der Krammarkt wanderte ein Stück weiter Richtung Pfarrheim. „Die Resonanz ist sehr gut. Durch das tolle Herbstwetter mit viel Sonnenschein sind viele Menschen gekommen. Das ist ein schönes Gefühl, den Menschen wieder unser Volksfest bieten zu können“, sagte Wigge.

Einer der Höhepunkte des Marktes: Das Rasenmäherrennen, bei dem zehn Teams 30 Minuten lang möglichst viele Runden in das satte und 230 Meter lange Grün der Ostenländer Hölle brannten. Die Mähwerke waren abmontiert, Helme waren Pflicht. Rennleiter Markus Keimeier schickte die Teams auf die Schlacht für Mensch und Material. Vor allem das Material machte einigen Mannschaften schon in der ersten Runde einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem entwickelte sich ein sehr spannendes, aber auch ausgesprochen faires Rennen. Am Ende entschieden 230 Meter oder eine Runde über Sieg und Platzierung. Das „Team Sandmann“ mit Pilot Lennard Albin schaffte 59 Runden und sah somit als erstes die Zielflagge. Mit 58 Runden kam das Team „Manöverschaden“ mit Pilot Lukas Austenfeld auf Platz zwei. 56 Runden bedeuteten unter dem Strich für das Team „Red Bomber“ mit Julian Timmer den dritten Platz auf dem Treppchen.