Büchereien in Delbrück ziehen Bilanz: Switch-Spiele und Tonies sind der Renner

Zwischen Herbst und Frühling ist Hochkonjunktur in den Delbrücker Büchereien, vor allem bei Erst- und Junglesern. Der Grund: Die Erstklässler haben bis dahin so weit Lesen gelernt, dass sie sich für die ersten Bücher interessieren, was die Bibliotheken mit vielen Programmen unterstützen.

Die Bibliothek bietet mehrere Angebote für die junge Zielgruppe an. So machen Kindergartenkinder in ihrem letzten Kita-Jahr einen Büchereiführerschein, den 2022 mehr als 150 Kinder erhalten haben. Weitere Projekte richten sich speziell an Schulen. Spätestens, wenn die Schüler gut lesen können, wächst das Interesse an der Bibliothek. „Wenn die Kinder in wenigen Wochen fünf bis sechs Bücher verschlingen, wird das teuer“, berichtet Anne Eggenwirth, Leiterin der größten Bibliothek St. Johannes in der Kernstadt.