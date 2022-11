Boker besuchen Partnerschaftsfreunde im französischen Quérénaing

An dem Partnerschaftstreffen nahm auch Delbrücks Bürgermeister Werner Peitz teil. Für ihn war es der erste Besuch im Boker Partnerdorf. Die Boker Besuchergruppe wurde im neuen Saal des Rathauses von Quérénaing mit einem Champagner-Empfang begrüßt und mit den Gastfamilien bekannt gemacht. Während ihres Aufenthalts waren die deutschen Gäste in Gastfamilien untergebracht und konnten so die französische Gastfreundschaft und Lebensweise kennenlernen.

Nach einem Mittagessen in den Gastfamilien ging es zu einer Besichtigungstour nach Valenciennes. Bei der Führung durch die Altstadt konnten die Boker etwas über die geschichtliche und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt erfahren. Mit der Einkehr in einem Café am Rathausplatz fand die Stadtführung ihren Abschluss.

Am Abend wurde in einem Festakt das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft nachgefeiert.

Quérénaings Bürgermeister Didier Joveniaux erinnerte in seinem Grußwort an die Anfänge der Partnerschaft und ging auch auf die aktuelle politische Lage ein. Er betonte: „Gerade in dieser Zeit ist ein Zusammenhalt der europäischen Gemeinschaft für die Demokratie wichtig, um unsere Freiheit gegenüber autokratischen Aggressoren zu erhalten. Die Partnerschaft zwischen unseren Dörfern und die Freundschaft zwischen den Menschen trägt zur Stärkung der Gemeinschaft bei.“

Für die Verdienste um die Partnerschaft bedankte er sich mit einer Medaille bei dem Leiter des Partnerschaftskomitees von Quérénaing, Hervé Lainé, und dem Ehrenvorsitzenden des Heimatvereins Boke, Reinhard Schulte. Zusammen mit Quérénaings ehemaligem Bürgermeister Michel François hatte er am 3. Juni 1990 die Partnerschaft zwischen den beiden Dörfern schriftlich fixiert. Auch Bürgermeister Werner Peitz konnte eine Medaille in Empfang nehmen.

In seinem Grußwort lobte Bürgermeister Peitz die Partnerschaft. Er unterstrich, wie wichtig diese Partnerschaft für ein gemeinsames Miteinander sei. Für die Zukunft wünschte er der Partnerschaft viele gemeinsame Aktivitäten. Peitz überreichte an Bürgermeister Joveniaux ein Bild mit den Wappen von Delbrück, dem Ortsteil Boke und der Partnergemeinde Quérénaing. Dieser bedankte sich mit einem Foto des Rathauses von Quérénaing.

Josef Schäfermeyer vom Partnerschaftsarbeitskreis des Heimatvereins richtete in seiner Rede den Blick zurück. Der gemeinsame Schutzpatron St. Landolinus, dessen Reliquien in der Boker Pfarrkirche ruhen, hatte die beiden Dörfer zusammengeführt. Er rief dazu auf, die Partnerschaft mit Aktivitäten zu pflegen und mit Leben zu erfüllen. Weiterhin bedankte er sich für die herzliche Aufnahme in den Gastfamilien und bei den Organisatoren des Partnerschaftstreffens.

Über ein besonderes Geschenk der Boker Freunde freute sich Bürgermeister Joveniaux.

Heimatvereinsvorsitzender Paul Bentler und Josef Schäfermeyer überreichten zum 30-jährigen Jubiläum eine von Thomas Berhorst mit Laser gravierte Holztafel mit den Wappen der beiden Dörfer und den Daten zur Jumelage. Nach dem Festakt wurde das Abendessen serviert, das erst um Mitternacht seinen Abschluss fand. Mit ihrem musikalischen Repertoire brachten die Tanzband „Palissandre“ und DJ Lucas Jung und Alt auf die Tanzfläche.

Übergabe der Wappentafel zum 30-jährigen Bestehen: (von links) die stellvertretende Bürgermeisterin Sarah Maitte, Gemeinderatsmitglied Cédric Mangenot, der Leiter des Partnerschaftskommitees Hervé Lainé, der Leiter des Partnerschaftsarbeitskreises Josef Schäfermeyer, Heimatvereinsvorsitzender Paul Bentler, Bürgermeister Didier Joveniaux und Bürgermeister Werner Peitz. Foto: Cédric Mangenot, Gemeinde Quérénaing

Im Jahr 2021 war der französische Gründervater der Partnerschaft, Jean Mauviel, verstorben.

Mit einem Blumenbouquet an seinem Grab wurde seiner gedacht. An dem Gedenken nahmen Angehörige des Verstorbenen, die Bürgermeister von Quérénaing und Delbrück sowie Vertreter des Heimatvereins teil. Das Besuchsprogramm wurde mit einer Präsentation im neu errichteten Rathaussaal fortgesetzt. Mit Fotos und Videos wurde den Teilnehmern die langjährige Partnerschaft nähergebracht.

Anschließend erfolgte am Ehrenmal das Gedenken der Opfer aller Kriege. Nach dem Abspielen beider Nationalhymnen legten Bürgermeister Didier Joveniaux und Josef Schäfermeyer vom Partnerschaftsarbeitskreis Blumenbouquets vor dem Ehrenmal nieder. Weitere Teilnehmer der Zeremonie waren die stellvertretenden Bürgermeister sowie Delbrücks Bürgermeister Werner Peitz. Rund um das Ehrenmal verfolgten die Partnerschaftsfreunde und die Bevölkerung die Zeremonie. Beendet wurde die Gedenkfeier mit der Europahymne.

Bei einem Gottesdienst in der St.-Landelin-Kirche erläuterte Abbé Bertrand Estienne in seiner Eröffnungsansprache die Geschichte des Dorfes Quérénaing und seines Schutzpatrons St. Landelin. Zusammen mit Abbé Jean Marc Bocquet zelebrierte er den Gottesdienst in französischer und deutscher Sprache.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Bürgerhaus fanden sich Spieler auf der Bühne zu einem Wurfspiel mit Scheiben, ähnlich Boule, zusammen. Diese neue Spielart sorgte für ein reges Interesse. Am späten Nachmittag wurde nach einem Kaffeetrinken die Heimreise angetreten. Ein Wiedersehen wird es bei einem Partnerschaftstreffen in Boke geben.

Informationen über Jumelage auch auf https://www.boke.de.