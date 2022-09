Boker Dorfleben kreativ in Szene gesetzt

Mit viel Kreativität und guter Laune haben die Boker ihr Dorf beim Heimatnachmittag am Kreisschützenfest-Samstag dargestellt. Das kam an: Mit 1000 Gästen war das Bühnenprogramm sehr gut besucht.

Beim Heimatnachmittag am Kreisschützenfest-Samstag brachten die Boker jede Menge tolle Ideen ins vollbesetzte Festzelt. Sogar ein Jumbo-Jet war mit dabei.

„Beim Heimatnachmittag ein so volles Zelt zu haben, ist schon eine tolle Sache. Es wurden 1000 Kaffeegedecke gestellt, und alle sind besetzt“, strahlte Oberstleutnant Tim Strunz beim Heimatnachmittag anlässlich des Kreisschützenfestes in Delbrück-Boke.

Stand er in der ersten Szene noch selbst auf der Bühne, war er ansonsten mit viel Organisation befasst. „Es ist aber auch mal Zeit, die eine oder andere Szene anzuschauen“, war Tim Strunz trotz einer Vielzahl an Aufgaben die Freude anzumerken.

In besonders kreativer Art und Weise hatte die Arbeitsgruppe Heimatnachmittag verschiedene historische Zusammenhänge und Vereine des Dorflebens als Theaterszene auf die Bühne gebracht. Heinrich Fraune und Markus Brenken führten durch das gut zweieinhalbstündige Programm.

Den Auftakt bestritten mit dem Musikverein Harmonie und dem Boker Tambourcorps zwei Musikvereine, die in den vergangenen Monaten jeweils ihr 100-jähriges Bestehen feiern konnten. „Unsere Musiker haben wir heute mal auf den Thron gesetzt, denn ohne Musiker wäre ein solches Fest nichts. Das Kreiskönigspaar Heinz und Iris Kroos sowie das amtierende Boker Königspaar Frank und Anne Pottmeier haben sich dafür unter das Publikum gemischt“, erläuterte Heinrich Fraune.

„Heute dreht sich alles um die Heimat. Das ist eine Sache des Herzens und hat sicher die gleiche Bedeutung wie die Familie“, so Markus Brenken. Und so brachten die Boker neben der Geschichte ihres Dorfes auch die große Vereinswelt auf die Bühne. Dabei war schon eben diese Bühne eine Besonderheit. Fünf mobile Elemente wurden von einem großen Team auf die jeweils für die Szene gewünschte Position geschoben. Mal wurde nur ein Element „bespielt“, mal die gesamte Bühnenfläche. Für jede der zwölf unterschiedlichen Szenen gab es ein eigenes Hintergrundbild.

Natürlich standen am Anfang das Boker Vogelschießen und der historische Auftrag der Schützen, das eigene Dorf und die Kirche zu schützen. Mit Tanz und Gesang setzten der Kindergarten Lippenest, die Jugendgarde der Boker Karnevalsgesellschaft, der Grundschulchor sowie Nicole Zufacher und Annika Vieth stimmungsvolle Akzente. Zwischenzeitlich verwandelte sich das Festzelt in die KSF-Arena, und Boker Fußballer trafen auf Anreppener Kicker. Symbolträchtig endete die Partie mit 1:1.

Schließlich drehte ein Airbus aus Pappmaché seine Runden in oder gespielt über dem Festzelt, und Boke wurde von oben betrachtet. Auch die Geschichte des Altkreises Büren kam nicht zu kurz und wurde in der Szene „Fünf Ämter – ein Altkreis“ aufgegriffen. Und natürlich trat auch das Boker Kreiskönigspaar Heinz und Iris Kroos in einer Szene mit auf. Mit viel Szenenapplaus wurden die Boker für die kreative Form des gelungenen Heimatnachmittags belohnt.