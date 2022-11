Boker Feuerwehr bietet Weihnachtsbäume an

Delbrück-Boke

Der Förderverein des Löschzuges Boke bietet am Samstag, 3. Dezember, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr am Bürgerhaus, Boker Straße 99, Weihnachtsbäume an. Den Verkauf betreut die Boker Jugendfeuerwehr, die auch den Erlös der Aktion erhält.

Von Axel Langer