Boker Kameradschaft ehrt ehemalige Soldaten

Auszeichnung während des Schützenfestes in Delbrücker Ortsteil

Delbrück-Boke

Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass die Kameradschaft Boke ihre Kameraden während des Schützenfestes ehrt. So konnten auch in diesem Jahr wieder einige langjährige Mitglieder am Montag nach dem Schützenfrühstück ausgezeichnet werden.