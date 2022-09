Boker Reservisten laden zum elften Fahrzeugtreffen ein

Delbrück-Boke

Nachdem auch das Fahrzeugtreffen der Reservistenkameradschaft Boke seit 2020 pausieren musste, organisieren die Reservisten um Werner Kröner und Andreas Remmert in diesem Jahr das inzwischen elfte Militärfahrzeugtreffen. Die Veranstaltung findet am Bürgerhaus in Boke, Boker Straße 99, anlässlich des „Tages der Reservisten“ statt. Das Militärfahrzeugtreffen findet am Samstag, 24. September, von 10 bis 18 Uhr statt.