Boker Schießsportler spenden fast 8500 Euro an Kinderhospital Osnabrück

Die Boker Sportschützen zeigen einmal mehr ihr großes Herz: Zum 150-jährigen Bestehen des Kinderhospitalvereins in Osnabrück haben sie der Einrichtung einen Spendenscheck in Höhe von fast 8500 Euro übergeben.

Knapp 8500 Euro konnten die Boker Schießsportler in diesem Jahr an den Kinderhospitalverein Osnabrück übergeben. Mit dabei waren von der Boker Schießsportabteilung (von links) Manfred Hennemeier, Heinz Klobe, Schützenkönig Frank Pottmeier, Matthias Ottensmeier sowie Diözesanpräses Martin Göke und Andrea Meyer, Pflegedirektorin des Kinderhospitals und Michael Richter, Geschäftsführer des Kinderhospitalvereins.

Die Partnerschaft der Boker Schießsportler zum Kinderhospital in Osnabrück hat schon eine lange Tradition. Mit großem Engagement sammeln die Sportschützen in Boke Spenden, um das Hospital zu unterstützen und so Anschaffungen und Spielsachen zu ermöglichen, die im regulären Etat eines Krankenhauses nicht enthalten sind. Auch zum 150-jährigen Jubiläum des Kinderhospitalvereins haben die Boker wieder verschiedene Aktionen realisiert, sodass nun fast 8500 Euro in Osnabrück übergeben werden konnten.

Schon im September wurden 1500 Euro im Rahmen der Jubiläumsfeier übergeben. Neben dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff und der Osnabrücker Oberbürgermeisterin Katharina Pütter waren auch der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode und weitere hochrangige Gäste geladen. „Wir haben uns sehr gefreut, ebenfalls eine Einladung erhalten zu haben“, sagt der Vorsitzende der Schießsportler, Dieter Protte. Aus der Kollekte des ökumenischen Gottesdienstes beim Kreisschützenfest wurden 1165 Euro übergeben, die durch Diözesanpräses Martin Göke auf 1500 Euro aufgestockt wurden.

Weitere 6998,44 wurden bei einer Tombola anlässlich des 43. Bernhard-Ottensmeier-Pokalschießens zusammengetragen. Mehr als 500 Sachpreise wurden durch Firmen zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag kam durch den Losverkauf sowie zahlreiche Geldspenden zusammen. Vertreter der Schießsportgruppe übergaben auch diese Spende an den Kinderhospitalverein. „Unser Dank gilt den vielen Spenden, ohne deren Hilfe diese tolle Summe nicht zustande gekommen wäre“, so Matthias Ottensmeier von der Schießsportgruppe.

Ergebnisse des Pokalschießens

Am Bernhard-Ottensmeier-Pokalschießen auf dem Schießstand im Pfarrhaus nahmen insgesamt 54 Schützen und 14 Mannschaften aus der gesamten Diözese Paderborn teil. In der Jugendeinzelwertung siegte Carina Sandheinrich (Sudhagen) vor Jana Bentler (Boke). Die Einzelwertung der Schützen entschied Daniel Reker (Feldrom) vor Frank Kellner (Verlar) und Thorsten Zitzke (Lippling) für sich. In der Mannschaftswertung setzte sich bei den Schützen Verlar vor Ostenland und der Rundenwettkampfgruppe Paderborn durch.

In der Klasse Alters aufgelegt siegte Christiane Wirz (Neuenbeken) hauchdünn vor Heike Dahl (Atteln) und Uwe Beierling (Neuenbeken). Die Mannschaftswertung ging hier an Neuenbeken vor Atteln und Salzkotten. Die Einzelwertung bei den Senioren entschied Leroy Lawrence (Elsen) vor Paul Eich (Feldrom) und Franz Josef Lüke (Elsen) für sich. Die Senioren-Mannschaftswertung ging an Elsen. Platz zwei ging an Feldrom und der dritte Platz nach Sudhagen.