Boule-Team aus Delbrück wird NRW-Landesmeister

Insgesamt bewarben sich am Wochenende zuvor 212 Teams in acht Qualifikationsturnieren um die 32 begehrten Startplätze bei der Landesmeisterschaft. Mit 4:1-Siegen in der Qualifikation gelang dem heimischen Team der Sprung zur Landesmeisterschaft. Allein die Deutlichkeit der einzelnen Ergebnisse bei der Landesmeisterschaft, 13:7; 13:7; 13:5; 13:1; 13:7 demonstriert die Stärke des DJK-Mixte-Teams an diesem Tag.

Nach einem deutlichen 13:1-Sieg im vierten Spiel traf das DJK-Team im Endspiel auf das bis dahin ebenfalls ungeschlagene Triplette um Anna-Maria Bohnhoff, Moritz Rosik (beide Düsseldorf Sur Place) und Elias Bogatz (Mülheim Siemens). Dieses Team galt als eindeutiger Favorit, weil sowohl Moritz Rosik als auch Anna-Maria Bohnhoff bereits mehrere Deutsche Meisterschaften gewonnen haben.

Darüber hinaus ist Rosik aktuelles Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. Aber an diesem besonderen Tag war auch das kein Hindernis für das Delbrücker Mixte-Team und so gelang es dank einer starken Mannschaftsleistung, das Finale für sich zu entscheiden und als NRW-Landesmeister die Heimreise anzutreten.