Brandgefahr hält Wehren im Kreis Paderborn in Atem

Der Brand eines etwa drei Hektar großen Kornfeldes in Westenholz ist am Dienstagabend – wie berichtet – noch vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald zu verhindern. Wehrführer Johannes Grothoff vermutet, dass ein Mähdrescher das Getreidefeld in Brand gesetzt hat. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Sorgen vor weiteren Bränden bleiben.

Die Gefahr von Wald- und Flächenbränden ist aktuell immens. Die Bezirksregierung führte deshalb in den vergangenen Tagen Beobachtungsflüge durch: Revierförster Stefan Befeld saß am Dienstagnachmittag selbst in einer Maschine, die in Oerlinghausen startete und unter anderem über den Kreis Paderborn flog, um Waldbrände zu lokalisieren. In dem knapp zweieinhalbstündigen Flug wurden insgesamt drei Brände entdeckt – allerdings keiner im Hochstift.