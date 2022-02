Delbrück

Zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Boker Straße / Ecke Südstraße wurden am Samstagabend rund 70 Einsatzkräfte der Löschzüge Delbrück und Boke alarmiert. Rund 30 Personen mussten vorsorglich 18 Wohnungen und vier Geschäfte verlassen. Ursächlich für den Großeinsatz war ein in Brand geratener Heizlüfter in einem Kiosk. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Von Axel Langer