Bruderschaft Sudhagen öffnet sich für Frauen

Während der Jahreshauptversammlung der St.-Heinrich-Schützenbruderschaft Sudhagen standen neben Wahlen insbesondere verschiedene Satzungsänderungen im Mittelpunkt. So wurde mit großer Mehrheit beschlossen, dass zukünftig auch weibliche Schützen nach ihrer Zeit in der Jungschützenabteilung weiterhin als Vollmitglied im Verein aktiv sein dürfen und somit an allen Veranstaltungen der Bruderschaft teilnehmen können.

In der Versammlung wurden zudem die zur Wahl stehenden Vorstandsmitgliedern in ihren Ämtern bestätigt. Nicht zur Wiederwahl stellte sich Gerhard Sasse, der nach zehn Jahren Vorstandsarbeit zum Ehrenoffizier ernannt wurde.

Ein besonderes Ereignis in diesem Jahr ist die Teilnahme der Bruderschaft am Europaschützenfest, welches vom 19. bis 21. August im Belgischen Deinze in der Nähe von Gent stattfindet. Hier sind sowohl der Bundeskönig Hans-Christian Lummer wie auch die Bezirksschülerprinzessin Sofia Sandheinrich schießberechtigt. Vorher findet am 6. Mai der traditionelle Ausmarsch der Bruderschaft statt. Angetreten wird um 17.45 Uhr auf dem Dorfplatz. Nach einem kurzen Marsch durch den Ort wird das Ziel die Heimathütte sein. Hier werden die Ehrungen des Bataillonsschießen durch den Schießmeister durchgeführt. Im Anschluss folgt ein gemütliches Beisammensein.