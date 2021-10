Bummeln, schlemmen, einkaufen

Nach der erfolgreichen Premiere zum Katharinenmarkt-Termin im September heißt es am Freitag, 5. November, jetzt wieder in Delbrück: shoppen und schlemmen bis in die späten Abendstunden! Die Delbrücker Marketinggemeinschaft (Demag) macht‘s möglich.

Besucher, Kunden und Gäste dürfen sich auf ein buntes Programm in der Innenstadt freuen. Verschiedene Stände, verteilt in der Innenstadt, und die lang geöffneten Geschäfte laden zum Verweilen und Bummeln ein.

Ein echter Hingucker wird der beleuchtete und fantasievolle Walking Act sein, der sich an diesem Abend durch Delbrücks Geschäftsstraßen bewegt. „Flaneure haben dann besonders viel Zeit für die schönen Dinge des Lebens und können sich durch die illuminierte und mit unzähligen Lichtern geschmückte Innenstadt von Delbrück treiben lassen. Alles natürlich coronakonform. Die Innenstadt wird für den Autoverkehr nicht gesperrt, viele kostenlose Parkplätze stehen für die Kunden und Besucher wie gewohnt zur Verfügung“, erläutert Demag-Geschäftsführerin Britta Kuboth.

Bunter Umzug

Mit vielen bunten, oft selbstgebastelten Laternen zieht an diesem Abend auch der Martinsumzug durch die Innenstadt. Der Kirchplatz ist um 17.30 Uhr zunächst der Treffpunkt. Dann geht es – begleitet von St. Martin und der Stadtkapelle Delbrück – über die Lange Straße zum Parkplatz am Rathaus, wo das Martinsspiel stattfindet.

Diese Geschäfte sind dabei Foto: Aktiv Wohnen Breimann, Oststr. 2 - 4; Schreiben, Ordnen, Schenken, Pache & Westerhorstmann, Kirchplatz 4 sowie Lange Str. 14; Blumenzauber, Oststr. 16; Boutique Janine, Oststr. 18; Café am Kirchplatz, Am Kirchplatz 15; CBR, Companies Damenmode, Lange Str. 11; Cult fashion, Lange Straße 20; Cult men, Lange Straße 6; Der Buchladen, Oststr. 1; Modehaus Dunschen, Thülecke 23 - 27; Einrichtungshaus Hansel, Knäppenstr. 26 - 30, Westenholz; Engelmeier’s Lederdeele, Kirchplatz 17; Euronics Kersting, Lange Str. 62 und 69; Euronics XXL Wieden­stridt, Boker Str. 25; Fleischerei Ahlers, Imbissstand; Georg’s Genussbasar, Lange Str. 32; Hut Fraune – Textil und Handarbeiten, Lange Str. 50; Il Punto, Lange Str. 30; Karl Koch – Uhren, Schmuck & Optik, Lange Str. 12 a; Kindermoden Kleine Freunde, Lange Str. 5; Marktkauf Kosche, Lange Str. 81; Meintrup, Uhren, Schmuck & Leder, Oststr. 3; Metzgerei Franz Voß, Lange Str. 16; Mode Galerie, Lange Str. 13; Modehaus Isenberg, Alter Markt 7; Optik Rehbein, Lange Str. 39; Optik Schiller, Thülecke 5; Porzellan Glas Geschenke Pöhler, Lange Str. 27;Parfümerie Jüde, Thülecke 7; SB Lüning, Rietberger Str. 22; Schaschlik Brothers, Imbissstand; Schuh Okay, Lipplinger Str. 3; Schuhe Hölscher, Lange Str. 9; Schuh-Treff, Lange Str. 12b; Schuh-Sport-Lederwaren Gerling, Lange Str. 53; Super-Schnäppchen, Südstr. 33; Trend-Fashion by Geli, Lange Str. 10 sowie die ortsansässige Gastronomie. ...

Organisiert und durchgeführt wird der Umzug von der Freiwilligen Feuerwehr Delbrück. „Wir hoffen, dass wir bei trockenem Wetter wieder viele Familien begrüßen dürfen, alles selbstverständlich unter den vorgegebenen Corona-Hygienemaßnahmen“, sagt Ralf Fischer vom Orga-Team der Feuerwehr.

Auch wird es wieder die beliebten Stutenkerle geben. Gutscheine für die Stutenkerle werden ab dem 2. November zum Mitnehmen als sogenanntes Give-Away in den Geschäften verteilt, die am Abendshopping teilnehmen. Der Gutschein kann dann nach dem Martinsspiel eingelöst werden.

Gewinnspiel

Außerdem wird es beim Abendshopping wieder ein Gewinnspiel samt toller Gewinnmöglichkeiten geben. Demag-Mitarbeiterin Birgit Lindemann: „Kunden erhalten in den Geschäften, die beim Abendshopping besucht werden, in der Zeit von 18 bis 22 Uhr eine Gewinnspielkarte in Herzform. Diese Karte kann dann in jedem besuchten Geschäft ausgefüllt werden und wandert in eine Losbox – so hat jeder Teilnehmer die Chance, attraktive Preise zu gewinnen. Als Hauptpreis gibt es für ein Wochenende einen Jeep Compass 4xe Plug-In Hybrid, gesponsert vom Autohaus Regett in Westenholz, zu gewinnen. Weitere Preise sind ein Shoppinggutschein des Einrichtungshauses Hansel im Wert von 100 Euro und ein Gutschein vom Modehaus Dunschen im Wert von 100 Euro.“

Außerdem werden 31 „Delbrück kauft lokal“-Tüten (mit Produkten und Gutscheinen der Händler und Gastronomen vor Ort) verlost. Die Ziehung erfolgt später online. Alle Gewinner werden aber auch schriftlich benachrichtigt.

Rotary-Kalender

Der Rotary Club Paderborn-Bürener Land verkauft auch in diesem Jahr wieder Adventskalender, um damit verschiedene Initiativen zu unterstützen. Zum Abendshopping sind in vielen Delbrücker Geschäften sowie am Stand des Rotary Clubs am Platz in der Thülecke diese Adventskalender für fünf Euro erhältlich. In diesem Jahr werden aufgrund der erwartet starken Nachfrage sogar 6000 Exemplare gedruckt.

Jeder Kalender trägt eine Losnummer und hinter den 24 Türchen befinden sich Sachpreise wie Waren-, Essens-, und Reisegutscheine. Am 24. Dezember gibt es dann die Möglichkeit, 1000 Euro in bar zu gewinnen.

Der Kalender bereitet also doppelt Freude: Es wird ein guter Zweck unterstützt, und man hat im Dezember die Chance auf wertvolle Gewinne. Der Erlös der Kalender geht an soziale Projekte aus der Region. Wenn sich dann am 1. Dezember das erste Türchen öffnet, können die Kalenderbesitzer im Internet (www.paderborner-adventskalender.de) oder auch täglich in der aktuellen Ausgabe des „Westfälischen Volksblattes“ nachlesen, ob sie gewonnen haben. Die Adventskalender sind ab dem 2. November erhältlich.