Bundesfest in Ostenland: Alle packen mit an

In seinem Geistlichen Wort zeigte sich Bezirkspräses Bernhard Henneke bestürzt über den Krieg in der Ukraine. Das Geschehen sei sehr nah. Viele Ältere erlebten Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, viele Menschen hätten Verbindungen in die Ukraine oder zu Flüchtlingen. Das Osterfest sei für ihn ein Fest der Hoffnung. Christus habe die Botschaft vom Frieden in die Welt gesetzt, und diese Botschaft spreche von Versöhnung und Hoffnung.

Oberst Markus Sandbothe stellte den Ablauf des Bundesfests vor, das die St.-Joseph-Schützenbruderschaft vom 9. bis 11. September in Ostenland veranstalten wird. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Von den 3000 Einwohnern werde ein großer Teil in die Ausführung des Festes eingebunden sein. Sandbothe lud die Vereine ein, an den Terminen des Bundesfests zahlreich teilzunehmen.

In den Generalversammlungen der letzten Zeit sind in mehreren Vereinen neue Obristen gewählt worden. David Steffens sagte, dass es ein guter Brauch sei, die ehemaligen Vereinsführer auf dem Obristentag zu verabschieden und ihnen für die Arbeit in den Vereinen und auch für die Zusammenarbeit im Bezirksverband zu danken. Aufgerufen wurden Hubert Wiesing (St. Joseph Westenholz), Hermann Bergmann (St. Sebastian Schwaney), Bernd Hagenhoff (St. Johannes Delbrück) und An­dreas Kirchhoff (St. Jakobus Etteln). Bernhard Güth (Bürger-Schützenverein Steinhorst) war verhindert. Mit einigen Erläuterungen zu ihrer Person stellten sich die Nachfolger vor: Oberst Julian Wiethaup (Schwaney), Oberst Volker Hagenhoff (Delbrück), Oberst Michael Striewe (Etteln) und Oberst Michael Pape (Steinhorst).