Bundesvorstand erstaunt über Mitgliederwachstum der Kreisseniorenunion Paderborn

Die Mitgliederzahl des Kreisverbandes Paderborn der Senioren-Union (SU) der CDU hat einen neuen Höchststand erreicht und beträgt aktuell 621. „Wir haben bis Ende Oktober in diesem Jahr fast 90 Neuaufnahmen verzeichnen können“, freute sich der SU-Kreisvorsitzende Peter Fröhlingsdorf anlässlich des Jahresabschlusstreffens des SU-Kreisvorstandes im Gasthof Lütkewitte in Westenholz.

Fröhlingsdorf, der auch SU-Bezirksvorsitzender ist und dem Landesvorstand sowie dem Bundesvorstand der CDU-Senioren angehört, sagte, er sei angesichts dieses enormen Zuwachses von Mitgliedern des Bundesvorstandes staunend gefragt worden: „Wie macht ihr das bloß?“ Ein Hintergrund: Der Kreisverband Paderborn stellt inzwischen nahezu jedes dritte SU-Mitglied des gesamten Bezirksverbandes.

Peter Fröhlingsdorf und das Vorstandsteam der Kreis-SU haben für den Mitgliederboom eine simpel klingende Begründung: „Wir bieten auf Kreisebene und in den jetzt acht Stadt- und Gemeindeverbänden kontinuierlich Veranstaltungen und Gesprächsrunden zu aktuellen Themen der Zeit an und laden dazu Fachleute als Referenten ein. Zu diesen Veranstaltungen sind immer auch Nichtmitglieder willkommen – und vielen Gästen gefällt es offenbar so gut bei uns, sodass sich manche entschließen, Mitglied der Senioren-Union zu werden.“

Die Themenspanne in diesem Jahr reichte vom Krieg in der Ukraine über Besuche bei heimischen Unternehmen bis hin zu einem Vortrag der Schlaganfallstiftung. Hinzu kamen Reisen und gesellige Nachmittage, informative politische Veranstaltungen, Besichtigungen, das 30-jährige Bestehen der SU Salzkotten und anderes mehr.

In diesem Jahr wurden im Kreis Paderborn zwei neue SU-Verbände gegründet – in Bad Wünnenberg und in Borchen. Fröhlingsdorf dankte beim Jahresabschlusstreffen, ausgerichtet von der SU Delbrück, namentlich seinem Vorstandskollegen Karl Jassmeier (SU Salzkotten) für besonders fleißige Mitgliederakquise. Außerdem wächst seit einigen Monaten die SU Bad Lippspringe besonders stark: Sie zählt aktuell fast 100 Mitglieder.

Beim Jahresabschlusstreffen sagte die CDU-Kreisvorsitzende Corinna Rotte in einem Grußwort, der hohe und weiter steigende Mitgliederstand der SU im Kreis Paderborn zeige, „dass es Bedarf für eine aktive Gemeinschaft der älteren Generation gibt. Machen Sie weiter so!“

Der SU-Kreisvorstand hatte zur Versammlung in Westenholz den ehemaligen Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion sowie ehemaligen stellvertretenden Landrat Bernhard Wissing, ferner den ehemaligen Landrat Manfred Müller sowie den ehemaligen CDU-Kreisgeschäftsführer und aktuellen CDU-Fraktionschef im Kreistag, Hanswalther Lüttgens, eingeladen, um sich bei ihnen für deren intensive Unterstützung über einen langen Zeitraum zu bedanken.

Dem SU-Stadtverband Delbrück war es ferner ein Anliegen, dem Journalisten Jürgen Spies, der zum 1. Juni 2022 nach 40 Berufsjahren, davon gut 38 Jahre hier in der Region, in Rente gegangen war, für die jahrzehntelange Begleitung zu bedanken.