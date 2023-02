CDU:  Programm aus Verl biete auch für Delbrück gute Möglichkeiten

Die Teilnehmer des politischen Aschermittwochs in Delbrück.

Ziel der Nachbarstadt im Kreis Gütersloh sei es, bis 2029 klimaneutral zu werden. Dies soll unter anderem durch den massiven Ausbau von Windkraft und insbesondere Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen vor Ort erfolgen.

Durch Senkung der Emissionen bei gleichzeitiger Erhöhung der regional Wertschöpfung soll emissionsfreie Wärme, Mobilität und Energie für alle bezahlbar bleiben. In Form einer Energiegemeinschaft sollen davon auch die Bürger Verls direkt wirtschaftlich profitieren können.

CDU-Fraktionsvorsitzender Reinhold Hansmeier bedankte sich für die Schilderung zu „Viper_29“. Durch die Beantragung eines neuen Klimaschutzkonzeptes und einer kommunalen Wärmeplanung habe die CDU in Delbrück schon wichtige Grundlagen für ein klimaneutrales Delbrück gelegt, so die CDU in einer Mitteilung. Das Programm der Nachbarstadt Verl biete demnach auch für Delbrück gute Möglichkeiten, diesen Weg weiterzugehen: im Sinne der Bürger, der Unternehmen und der Stadt.