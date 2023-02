Was ChatGPT meint über Delbrück und Hövelhof zu wissen

Wer als Tourist das System fragt, was man in Delbrück unbedingt erleben sollte, dem wird ein Spaziergang durch historische Gebäude vorgeschlagen, was angesichts des Kirchplatzes stimmen mag. Empfohlen wird darüber hinaus ein Besuch im „Garten der Universität“ und des „Glockenturmes“. Beides existiert gar nicht. Auch die danach angepriesenen Museen und umliegenden Weingärten dürften in der Fantasie des Systems liegen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert